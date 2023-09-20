南投今天（20日）下午驚傳工安意外！台灣銀行南投分行下午1名47歲蕭姓工人施工時，因腳下採光罩不慎破裂，導致雙腳懸空，他原本緊抓施工地支撐點，但體力不支仍墜落約3層樓高的地面，消防局緊急將其送醫。
傷者被送往南投醫院急救，南投醫院表示，傷者到院時意識清醒，但初步檢傷有頭部外傷、血胸、雙側肋骨與胸椎骨折，目前送加護病房搶救治療中。
南投縣政府表示，該案已經通報中區安全衛生中心，進一步釐清工人高處墜落是否違反《職業安全衛生法》。
南投今天（20日）下午驚傳工安意外！台灣銀行南投分行下午1名47歲蕭姓工人施工時，因腳下採光罩不慎破裂，導致雙腳懸空，他原本緊抓施工地支撐點，但體力不支仍墜落約3層樓高的地面，消防局緊急將其送醫。
傷者被送往南投醫院急救，南投醫院表示，傷者到院時意識清醒，但初步檢傷有頭部外傷、血胸、雙側肋骨與胸椎骨折，目前送加護病房搶救治療中。
南投縣政府表示，該案已經通報中區安全衛生中心，進一步釐清工人高處墜落是否違反《職業安全衛生法》。
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