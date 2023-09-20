明天是9月21日國家防災日，全國將進行防災演習，並分別有地震速報及海嘯警報演練訊息測試。蔡英文總統今天提醒民眾，請大家收到訊息時，不要慌張，並配合演練。

蔡英文透過臉書表示，明早有國家防災日演習，希望大家能經過這次演練，了解緊急訊息的接收方式，並將防災的意識，落實於日常生活中。

她提醒，第一波「地震速報」測試，是在21日上午 9點21分，除發送地震速報測試 ，並將舉辦地震避難動作演練，屆時全國各地皆會收到地震速報，請就地採取「避難三步驟」。

第二波是「海嘯警報」測試，21日上午10點，會向沿海地區民眾發送海嘯警報測試 ，蔡英文請接到警報的民眾無須驚慌。

演練訊息中，氣象署會明確標示「112年國家防災日演習」，請民眾接獲訊息後自行演練避難相關措施：趴下、掩護、穩住。

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她強調，若真的有地震、海嘯發生時，實際的告警訊息將不會出現「112年國家防災日演習」的字樣，請大家立即採取避難措施。