國民黨中常委范成連日前為郭站台遭到停權，最近國民黨籍的屏東議長周典論、中常委周孟蓉也在郭逛夜市時現身，國民黨中央考紀會也已收到檢舉，國民黨考紀會主委黃怡騰今證實，中央考紀會已去函地方黨部了解，同時也蒐集有關的資料，待資料齊全之後再研提會討論。

黃怡騰表示，考紀會預計22日下午召開考紀會議，這次會議有6個討論案件以及報告事項，包括前陣子一些違紀黨員的懲處案，有些要提醒委員會決議；另有少部分是以前處分案後提出申訴，都會報中常會，相關申訴案以及違紀懲處案，都會由委員會做成決議後具以施行。

黃怡騰說明，6件其中有2件是申訴案，是上一次地方選舉一些違紀的從政黨員同志的懲處案件申訴，有些是過去還來不及處理、承包過來以後再一併處理。由於委員會還沒召開，懲處案件內容牽涉到從政黨員受處分的個案，不便進一步詳細透露。

至於國民黨屏東縣議長周典論及中常委周孟蓉同框郭台銘，黃怡騰透露，中央考紀會都已經去函地方黨部了解，同時也蒐集有關的資料，待資料齊全之後再研判、集會討論，但目前還在等候回覆，後天不會處理。