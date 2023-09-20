根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2197，等於10萬元新台幣能換到45萬5166日圓，為15日出現0.2196賣出價後，再次出現「0.21」字頭的甜甜價，顯示日圓匯價可望擺脫糾纏了2個多月的0.22匯率水平。據專家預估，日圓這波貶勢還可能持續半年之久，年底有機會達到1美元兌160日圓價位。

隨著美日利差持續擴大，美元兌日圓匯價今（20）日突破148價位，為逾10個月來新低，續朝150心理關卡邁進。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成20日在來台記者會上，被問到日圓走勢時，他預估，年底將看到1美元兌150日圓價位，甚至最低可看到155～160日圓之間。他表示，可能在日圓貶至155價位時，才會看到日本央行（日銀）的因應對策，時間點可能落在明年3月底。

河野光成分析指出，有3大原因導致日圓持續走貶，一是日銀政策上反應較緩慢，二是日本執政黨自民黨的干涉，尤其是黨內安倍派覺得日本應該維持寬鬆政策，對經濟成長較為有利，日銀在經濟前景考量下，傾向維持日圓貶勢，三是美國景氣旺，促使美元得以維持強勢，日圓則因此相對弱勢。

日銀本周五（22日）將舉行政策會議，幾乎所有經濟學家與市場人士都預計日銀將繼續按兵不動。摩根大通預估，日銀將在2024年初取消殖利率曲線控制（YCC）政策，並在2024年年中廢除負利率政策。