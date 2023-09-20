進口雞蛋風波持續延燒，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢雙雙請辭下台。副總統賴清德今(20日)也肯定陳吉仲展現政務官的精神，七年來辛苦了。前立委郭正亮表示，民進黨內有些人對新潮流長期不滿，還有深綠、獨派因為陳吉仲等「好官」被換掉，也對新系有恨，還有深綠族群對於賴清德沒保住陳吉仲非常不滿、不想去投票；但挺陳吉仲會導致賴流失經濟、中間選民，甚至南部支持者。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，有很多獨派跟1450在挺陳吉仲，因為他們不喜歡新潮流，覺得陳吉仲有苦勞卻被嫌棄，還有一個獨派知名網紅說「一個一個好官都被幹掉：蘇貞昌、陳時中、陳吉仲、吳音寧」，點到名都不是新潮流人馬，顯然獨派是心中有怨恨。但郭也吐槽，挺陳吉仲就是毫無是非，所有的數據都講錯，哪有資格當部長。

郭正亮說，支持賴清德的前綠委謝欣霓昨發文說，「陳吉仲已經是受傷球員，硬撐著打到底會輸球」，這個說法沒錯，遭到一堆人痛批是「高嘉瑜第二」、「女版郭正亮」，轉向支持新潮流的名嘴周玉蔻也表態陳吉仲該走人，其實這2人的說法就代表賴清德陣營的感受，因為陳吉仲會影響到賴的選情。

郭正亮指出，獨派之所以會高度支持陳吉仲、陳時中，是因為他們反中立場非常鮮明，台灣的獨派已經流於「聽得爽就力挺」的程度，民進黨內有一群人把這些人當成英雄，已經完全沒有是非對錯。且民進黨的大陣營裡長期有人受困於派系、恨新潮流，看不慣新系有人賺到錢，但卻認為陳吉仲沒有責任，「是非觀極其奇怪」。

郭正亮指出，賴清德的這次民調下跌，不是失去深綠支持者，而是經濟、中間選民看不下去，還有南部的票也有流失，現在力挺陳吉仲就等於是去年力挺林智堅，但還是有20至30%的民進黨選民認為，跟著批評陳吉仲就是中了國民黨的計。賴清德很清醒知道不是這樣，但賴不能講出來，因為這些人挺他。

郭也說他觀察到，有些深綠已經在討論「新潮流竟然連這種好官都不支持，投給賴清德有甚麼意義」，對賴心有不滿、不想去投票，對於賴清德沒有挺陳吉仲繼續擔任部長跟在野黨作戰，有些深綠的支持者無法接受，民進黨裡面還是有這種人。