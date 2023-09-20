一艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」昨凌晨行經彭佳嶼北北東方141浬處時，1名喬治亞籍船員不慎落海，當時正執行海域巡護勤務的海巡署東部地區機動海巡隊獲報後，馳騁前往救援，尋獲該員遺體後，由於發生位於公海，海巡無權限處理後續事宜，便送返該貨輪安置由其運返母港。
東機隊指出，成功艦執行海域巡護期間，昨天凌晨1時42分接獲通報，有艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」的1名喬治亞籍船員，不慎在彭佳嶼北北東方141浬處落海。
成功艦獲報後，隨即馳騁前往通報海域，昨上午8時許抵達後，依搜救規畫區域實施搜尋，施放「SLDMB」（自我定位基準標誌浮標），以利搜尋迅速且精準，最後在當天下午4時25分，在距彭佳嶼東北147浬處發現一名落海船員，初判已無意識。
經成功艦人員隨即施放救難小艇將該落海船員救援上艦後，進行生命徵象評估，發現明顯已死亡，接著傍晚5時30分將遺體載運至貨輪「AEOLIANVICTORY」，由船長辨識身分，確認為落海船員無誤，完成救援作業。
東機隊指出，因獲報海域為公海，且貨輪及船員均非本國籍，海巡雖無相關權限處理後續事宜，不過基於「人溺己溺」精神，將責無旁貸全力維護海上作業人員安全，外籍船員遇難也應當立即派艦艇救援，展現救援不分國界的精神。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。