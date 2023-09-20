海巡署東部地區機動海巡隊昨執行海域巡護勤務時，獲報指出一艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」的1名喬治亞籍船員不慎落海，經海巡人員尋獲時，已無生命跡象。（海巡署東部地區機動海巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」昨凌晨行經彭佳嶼北北東方141浬處時，1名喬治亞籍船員不慎落海，當時正執行海域巡護勤務的海巡署東部地區機動海巡隊獲報後，馳騁前往救援，尋獲該員遺體後，由於發生位於公海，海巡無權限處理後續事宜，便送返該貨輪安置由其運返母港。

東機隊指出，成功艦執行海域巡護期間，昨天凌晨1時42分接獲通報，有艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」的1名喬治亞籍船員，不慎在彭佳嶼北北東方141浬處落海。

成功艦獲報後，隨即馳騁前往通報海域，昨上午8時許抵達後，依搜救規畫區域實施搜尋，施放「SLDMB」（自我定位基準標誌浮標），以利搜尋迅速且精準，最後在當天下午4時25分，在距彭佳嶼東北147浬處發現一名落海船員，初判已無意識。

經成功艦人員隨即施放救難小艇將該落海船員救援上艦後，進行生命徵象評估，發現明顯已死亡，接著傍晚5時30分將遺體載運至貨輪「AEOLIANVICTORY」，由船長辨識身分，確認為落海船員無誤，完成救援作業。

東機隊指出，因獲報海域為公海，且貨輪及船員均非本國籍，海巡雖無相關權限處理後續事宜，不過基於「人溺己溺」精神，將責無旁貸全力維護海上作業人員安全，外籍船員遇難也應當立即派艦艇救援，展現救援不分國界的精神。