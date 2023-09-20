苗栗縣警察局為強化員警新聞處理能力，增進與媒體互動關係及發言人專業知能，19日邀請紐約國際管理顧問公司總經理陳文敏，講授「警察機關新聞媒體處理及演練」議題，以警察機關實際發生過的輿情危機作為案例，建構受訓學員危機溝通處理觀念，並透過分組討論、實況演練，讓參訓人員從模擬記者會中提升面對媒體的發言應對能力。
紐約國際管理顧問公司總經理陳文敏女士，出身高雄飯店望族，自美國紐約大學畢業後，在紐約從最基層的實習帶位開始，以優質的服務形象，創造自己的價值與品牌，陞遷至頂級飯店副總，突破華裔、女性「雙重少數」的奇蹟。1996年回臺灣成立紐約國際管理顧問公司，將美國最新的服務理念帶入亞洲各大企業，在品牌行銷及媒體經營有豐富的實戰經驗。
陳文敏表示，台灣警察除了執法者的身分，還是人民的保母，她鼓勵每位員警成為警察局的品牌大使，在警政領域展現專業能力，一點一滴的累積，讓民眾認同台灣警察的貢獻與價值。陳文敏也向學員分享媒體應對的技巧，尤其重視發言人的溝通表達能力，措辭、腔調及肢體語言缺一不可，展現熱情與專業，並鼓勵發展職場社交能力，用關心、微笑來面對周遭的人，提高社會大眾對警察人員的好感度及信任度。
苗栗縣警局長莊勝雄感謝陳文敏與大家分享她的寶貴經驗，透過授課及實況演練培養同仁危機處理能力及媒體溝通技巧，期望未來在面對新聞處理與輿情危機時，能第一時間妥適說明警方的作為，並讓民眾認同警察工作的付出，以提升警察機關的形象。為擴大宣導廣度及效益，莊勝雄並邀請陳總經理擔任苗栗縣警局防詐宣導代言人，共同宣誓反詐決心，增強民眾防詐意識，減少縣民被害。
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