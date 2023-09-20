苗栗縣警局邀請紐約國際顧問公司陳文敏總經理教導新聞處理。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局邀請紐約國際顧問公司陳文敏總經理教導警官們新聞處理原則。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警察局為強化員警新聞處理能力，增進與媒體互動關係及發言人專業知能，19日邀請紐約國際管理顧問公司總經理陳文敏，講授「警察機關新聞媒體處理及演練」議題，以警察機關實際發生過的輿情危機作為案例，建構受訓學員危機溝通處理觀念，並透過分組討論、實況演練，讓參訓人員從模擬記者會中提升面對媒體的發言應對能力。

紐約國際管理顧問公司總經理陳文敏女士，出身高雄飯店望族，自美國紐約大學畢業後，在紐約從最基層的實習帶位開始，以優質的服務形象，創造自己的價值與品牌，陞遷至頂級飯店副總，突破華裔、女性「雙重少數」的奇蹟。1996年回臺灣成立紐約國際管理顧問公司，將美國最新的服務理念帶入亞洲各大企業，在品牌行銷及媒體經營有豐富的實戰經驗。

陳文敏表示，台灣警察除了執法者的身分，還是人民的保母，她鼓勵每位員警成為警察局的品牌大使，在警政領域展現專業能力，一點一滴的累積，讓民眾認同台灣警察的貢獻與價值。陳文敏也向學員分享媒體應對的技巧，尤其重視發言人的溝通表達能力，措辭、腔調及肢體語言缺一不可，展現熱情與專業，並鼓勵發展職場社交能力，用關心、微笑來面對周遭的人，提高社會大眾對警察人員的好感度及信任度。

苗栗縣警局長莊勝雄感謝陳文敏與大家分享她的寶貴經驗，透過授課及實況演練培養同仁危機處理能力及媒體溝通技巧，期望未來在面對新聞處理與輿情危機時，能第一時間妥適說明警方的作為，並讓民眾認同警察工作的付出，以提升警察機關的形象。為擴大宣導廣度及效益，莊勝雄並邀請陳總經理擔任苗栗縣警局防詐宣導代言人，共同宣誓反詐決心，增強民眾防詐意識，減少縣民被害。