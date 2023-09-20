陳庭妮出席連鎖藥妝店集點活動記者會。（屈臣氏提供）

陳庭妮出席連鎖藥妝店集點活動記者會。（屈臣氏提供）

陳庭妮出席連鎖藥妝店集點活動記者會。（屈臣氏提供）

胡宇威8月底出席《我們這一攤》首映記者會時驚喜宣布，與愛情長跑8年的陳庭妮7月已經在紐約完成結婚登記，升格「胡太太」的陳庭妮20日出席屈臣氏活動，是婚後首度公開受訪，不過被問兩人何時登記，陳庭妮竟然說不出確切時間，還是經紀人查了兩人對話紀錄，才發現是「8月10日」左右。

陳庭妮笑說，因為他們是真的很隨性，根本沒有特別記住確切日期是哪一天，「就覺得天時地利人合，他是紐約人，我也去度假、陪家人，順其自然水到渠成發生，幾號是真的忘記了，我們真的很free啊！」

陳庭妮說，他們去了美國1個月，去之前就有講好要找一天去登記，兩人都以為到了市政廳要登記就可以登記，後來才發現不是，他們想得太簡單了，還要先拿證明，隔一天才可以登記，「我們是一步一腳印，不是已經先查好才進行」。台灣部分則還沒有完成登記，「還是想要先辦婚禮，如果真的連登記就做了，就會懶惰」。

兩人尋找結婚場地一波多折，她表示，希望是春天或秋天辦婚禮，「本來以為是今年春天或秋天，主題就是想要結合大自然，唯一非常確定就是要有草地婚禮」，之前又有找到場地滿適合，「但晚上9點麥克風就要收掉，所以又歸零」。

被問登記過程，她說是找了一個嫁到當地的模特兒好姊妹朋友擔任見證人，沒有邀台灣親友，因為機票真的很貴，胡宇威的爸媽也沒有去，因為有限制人數。被問兩人有改稱老公老婆？她說有嘗試但還不太習慣，「他也沒改口，我們都沒有很刻意，在我們身上不太會有很Drama的事」，而且她覺得現在只是登記沒真正辦婚禮，如果家人都在的感覺應該會更不一樣，所以好像也還沒完全結婚的感覺，但還是有已經覺得自己身份不一樣了，「登記時講英文，很多很艱深的英文，我很認真理解在說什麼，最後聽懂說我們已經是夫妻關係」。

被問到生小孩計畫，陳庭妮說自己沒有凍卵，會想生也不排斥，但沒有現階段一定要馬上做這件事，還沒有規劃，畢竟生小孩對女生身心靈的轉變還是很大，「對於我是別人老婆的身份還在蜜月期，還沒想到下一步要成為誰誰誰的媽媽，還是會期待這件事啦！」至於想要生幾個，她笑回「他之前受訪好像說滿多的，他生！他說要生一個籃球隊？生完都50了，不要鬧！」

未來如果成為媽媽，她相信自己可以在事業與家庭中找到一個平衡，畢竟每個階段生活狀態都不太一樣，覺得完全只顧及一種角色的人生不夠有趣，她說以自己照顧狗的狀態，成為媽媽也應該希望親力親為，但如果因為成為誰誰誰的媽媽就放掉工作，她也不會開心，「會期待，先生一個再說，有餘力雙數比較好，因為我是獨生女，小時候沒有人跟我打架吵架，少了手足吵吵鬧鬧一起長大的氣氛」，而且連媽媽都提醒她「老大不小了，要生了喔」，在美國的婆婆因為胡宇威的妹妹已經有兩個小孩，也很習慣家裡有小孩吵吵鬧鬧的生活，「不用不用別人講，自己也滿期待，但要生也沒那麼容易」。