歐盟執委會主席范德賴恩近期宣布對中國外銷的電動汽車展開反補貼調查，中國外交部今天表示，歐盟有關措施不符合任何一方的利益，歐盟應當認真傾聽業界的聲音。

據澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧20日下午在例行記者會回覆媒體相關提問表示，中方一貫反對各種形式的貿易保護主義，歐盟方面的有關措施違背市場經濟原則和國際經貿規則，不利於全球汽車產業鏈供應鏈的穩定，不符合任何一方的利益。

毛寧說，歐盟方面應當認真傾聽業界的呼聲，為各國企業提供公平非歧視、可預期的市場環境。

中國商務部先前已表示高度關切與強烈不滿，指歐盟此舉是「赤裸裸的保護主義行為」，應與中方展開對話磋商。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）9月13日宣布對中國外銷的電動汽車展開反補貼調查，以決定是否祭出懲罰性關稅，保護歐盟汽車製造商。

她說：「全球市場如今被廉價中國電動車淹沒，中國電動車的價格因人為的龐大政府補貼而壓低，讓我們的市場扭曲。」

對此，法國歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）附和說：「我們不會讓自己的市場被過度補貼的電動車淹沒，威脅我們的企業，就像發生在太陽能板那樣。」

但德國汽車工業協會（VDA）指出：「德國汽車工業協會致力於自由、公平和基於規則的貿易，無論是從第三國出口還是進口…損失必須可以有因果地量化，必須考量社群利益。來自中國的強烈反彈也必須列入考量。」

德國之聲14日報導，德國汽車產業對歐盟的貿易政策表示擔憂。「明鏡線上」文章指出，在中國有深入業務的德國工業將蒙受更多損失，而歐洲汽車客戶承受更高的價格，歐盟貿易政策將進一步朝著保護主義方向邁進。