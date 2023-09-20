嘉義市文化路夜市設攤區傳出有民意希望擴大至噴水圓環，引起當地店家、計程車業者反彈，嘉義市議會專案小組偕市府官員到現場會勘，群情激動，市府建設處20日表示，應議會專案小組邀同去會勘，聽取各方意見，沒有任何共識。

文化路夜市目前依據《嘉義市設攤區段及攤販集中場自治會設置辦法》第2條規定，從民族路至中正路段，每日下午5時至隔天上午6時可設攤，下午7時至11時是徒步區，有交通管制。

嘉義市議會因有民眾反映希望將文化路夜市設攤區延長至中山路噴水圓環，而成立專案小組，18日晚上會同市府建設處、交通處、消防局、警察局、衛生局等相關單位會勘，孫貫志、傅大偉、陳家平、黃露慧等議員到場。

陳家平指出，當天有許多住戶、店家及計程車業者表示反對意見，群情激動，他聽取各方意見，認為可以繼續維持現狀，對各方面影響較小。

鄭光宏議員則接獲民眾陳情，他認為任何改變都需要有共識，同時不應該忽略在地居民的意見及權益。孫貫志則表示，廣聽民意，請市府審慎評估。

嘉市府建設處表示，當天是應市議會文化路攤販設置區專案小組邀同到現場會勘，聽取蒐集各方意見，沒有達成任何共識。