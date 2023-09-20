有「電玩女神」封號的女星阿樂（林妤臻）近年活躍於電視綜藝，甜美臉蛋加上大反差的魔鬼身材，讓她深受觀眾喜愛，在參加《全明星運動會》後更有「全明星女神」美名。阿樂最近Cosplay超夯的《航海王》索隆，只用一塊布裹胸都快溢出相當火辣，但她表演用鼻子吹直笛立刻讓網友留言全歪樓。

最近真人版《航海王》影集引起熱烈討論，讓許多喜愛漫畫的人入坑，還掀起新一波Cosplay風潮；人氣女星阿樂從遊戲實況主時期就樂於嘗試各種裝扮，日前她在Instagram曬出模仿「索隆」的影片，戴上青綠色假髮和只用一條布裹胸，超兇上圍被擠到溢出，畫面讓人看了臉紅心跳。

阿樂Cosplay索隆只用一條布裹胸有夠辣，但卻搞笑表演鼻子吹奏直笛，讓網友全看傻。（圖／摘自阿樂Instagram）

不過，驚喜的是，阿樂並沒有要賣弄身材，她以索隆裝扮彈奏小提琴外，還表演鼻子吹奏直笛，意想不到的情節讓網友全暈了，欣賞之餘都忍不住笑說，「這齣我沒預料到」、「這才藝太驚人了吧」、「明明可以靠顏值吃飯的，但偏偏靠才藝，看了好開心」、「穿那麼辣，結果是搞笑的表演」。

阿樂踏入演藝圈後，在綜藝節目上有亮眼表現，經常被說有女神外貌卻沒有偶像包袱，成功擄獲大票粉絲支持；而阿樂日常裝扮走氣質可愛路線，直到某次上節目換上比基尼，才被發現擁有E罩杯超兇身材，意外獲得「隱乳女神」稱號。