許多人DIY時難免會靠著其他外物增進情趣。一位男子表示，小時候他都趁著哥哥去同學家時，看著哥哥收藏漫畫《幽遊白書》中美型的主要角色藏馬DIY，事後哥哥都會問他是否一邊偷看漫畫一邊吃奶油麵包，直到長大後「我才知道藏馬原來是男的」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享自己幹過最蠢的事，小時候他不敢買A漫，家裡又沒網路、沒電腦，只能趁著哥哥去同學家時拿哥哥的《幽遊白書》漫畫，「偷偷看著藏馬打手槍」；原PO提到，因為每次放學前他都會到福利社買2個奶油麵包帶回家，所以DIY完哥哥都很疑惑，是不是一邊偷看漫畫一邊吃奶油麵包，不然為什麼漫畫封面老是都會黏黏的，「就這樣一直到長大之後，我才知道藏馬原來是男的」。

對此，許多網友紛紛回應，「所以直到現在還是習慣看著藏馬打手槍…？」、「那有什麼？我一直以為《聖鬥士星矢》的瞬是女的」、「弱弱的問一下，你現在還會看著他尻尻嗎？」、「男的不會懷孕」。

另外還有不少人透露，其實《亂馬1／2》主角早乙女亂馬，也是陪伴許多人深夜時光的角色，「兄弟啊，好歹也看亂馬啊，怎麼會看藏馬呢，不過奶油麵包好像有個大膽的想法」、「還好我都看亂馬，至少有一半是女的」、「亂馬比較色」、「我原本以為是《亂馬1／2》那就還好，結果認真看是藏馬…我好像又更新了什麼新東西」。