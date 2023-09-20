本業為HP、DELL等筆電鋰電池供應商的西勝，近年來積極轉進電動車市場，2021年宣布投資2.5億入股旗下擁有Ottobike品牌的品睿綠能。外界因此看好此投資案能讓西勝電池產能從4萬顆大幅成長至24萬顆，還能打進歐洲市場，讓股價因此大漲，未料品睿卻無預警解散，造成投資人慘賠。沒想到就在西勝重金投資後不到一年，2022年12月，品睿綠能在連一台電動車都沒有賣出下無預警宣布解散。投資人期待的產能放量與歐洲美夢全部落空，股價一路崩跌到12元。

就在品睿解散後一週，Ottobike總經理許理彥就與原本合作3D浮空投影廠商、言舞科技董事長許書誠再度上新聞宣布合作，等於是將原公司的合作商直接拉走另啟爐灶。同時也有網友發現，Ottobike當初宣布要進軍歐洲的車款，居然以不同身分出現在越南的新車試乘會上。

該公司研發出來電動機車仿照哈雷、杜卡迪外型，搭載超酷炫的3D浮空技術，在義大利米蘭機車展上引發全球重機愛好者矚目，前景一片大好。

西勝（3625）先前公布財報，相較於前一年虧損達二分之一資本額的慘況，八月營收年增71%，帶動股價一波大漲。然而有網友在知名論壇mobile 01上發文指出，西勝前年曾爆出2.5億投資虧損與旗下投資公司3億採購弊案，公司均未對外說明，卻頻發利多消息，質疑背後動機並不單純。

正當外界一頭霧水時，許理彥竟再主動對外發佈一份聲明書，表示其任內有位曾姓副總未經總經理與財務同意，私簽一份金額超過3億台幣的採購單，但董事長李育奇竟召開會議表示完全不追究。許理彥認為董事會的決定已嚴重影響股東權益，要求全體股東應該要向檢調申請調查。

對於西勝所投資的品睿綠能公司無預警解散一事，網友也紛紛提出質疑，有網友指出「這家公司從頭到尾都沒做出一台真的能"賣"的車」、「至今連個國外開箱影片都沒有~所有找的到的影音資料全是葉佩雯（業配文）」、「哪來這麼多錢可以燒?要嘛經營者是白癡要嘛有鬼」，更有疑似知情人士出面爆料「有一個曾姓副總搞得一個3億自己簽的採購黑洞，不知道是不是內神通外鬼…然後很神奇的是除了總經理以外沒人要追這一筆帳，照理說董事會應該移送檢調處理…結果就是沒下文錢照付…但是西勝看起來是受害人卻沒有提出訴訟也是很怪」

據了解，西勝董事長兼總經理為黃宗偉，獨立董事陣容也相當堅強，包含景文科技大學教授兼電資學院院長陳一鋒，機光科技董事長顏豐文、金利精密獨立董事翁弘林、新里程股份有限公司及欣麗貿易有限公司負責人徐竚美等。西勝公司董事會成員都是具有高度專業性的相關產業人士，但觀察西勝公司今年度股東會過程，並沒有看到董事長或獨立董事對於品睿綠能突然倒閉解散、公司慘賠一事有任何表態。

更詭異的是，面對2.5億的投資虧損、高達3億的採購黑箱，以及投資標的在短時間內另啟爐灶種種異常現象，觀察西勝的財報與重大訊息，西勝董事會與經營團隊並沒有採取任何法律行動或將疑似弊案情形訴諸檢調機關追查，僅僅在財報上將對於品睿綠能的2.5億元投資認列虧損後，就不斷釋放利多消息，宣稱要積極轉型進入二輪電動車與儲能產業，資本市場竟也相當捧場的給予了幾次大漲回應。

而對於品睿綠能原總經理將前合作廠商拉走自行合作等情形，西勝公司也沒有進行任何法律訴追，種種疑點不禁令人好奇，是否如網友們所分析、質疑「內神通外鬼，因故才沒有追帳、移送檢調處理」？否則作為上櫃公司，怎會逕認列虧損，任憑公司及投資人白白損失，而沒有採取任何法律行動？投資人權益是否因此受損，真相亟待查明。