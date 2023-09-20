「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）日前傳出已升格當人夫，與26歲葡萄牙女星艾芭巴蒂斯塔（Alba Baptista）低調完婚。事隔數日，克里斯伊凡受訪時坦言一整年罕見沒有工作的原因。

克里斯伊凡日前傳出與艾芭巴蒂斯塔結婚的消息，婚禮現場保密到家，不僅賓客簽署了保密協定，連手機也被沒收。而「復仇者聯盟」好友，舉凡「鋼鐵人」小勞勃道尼、「雷神」克里斯漢斯沃、「鷹眼」傑瑞米雷納等人都來到現場獻上祝福。此外，他於結婚前接受《GQ》採訪，也檢視了自己的人生路程，表示他自從遇到艾芭巴蒂斯塔後，便開始放慢工作節奏，「我一整年都沒有工作，也不打算工作，這真是太好了。」吐露他現在想將重心放在生活上的心聲。

克里斯伊凡解釋過往的自己在事業上獲得了極大的成功，且經濟情況也有了保障，雖然自己喜歡「表演」，但並非是離不開的東西，因此他如今想轉移自己生活的重心在其他事物上，開始有了更多的思考時間，並關注在「樹葉是綠色的」、「季節的變化」等生活日常瑣碎的事物上，而這些給他帶來一種深深的平靜感。

事實上，克里斯伊凡去年十分忙碌，一年內就拍攝包括《真愛搞失蹤》、《紅色一號》以及《沉默騙局》在內等三個項目，不過在遇到女友後，他的想法開始轉變，「是的，我每年拍一部電影(就好)，我現在正嘗試著永遠不工作。」而這種能慢慢享受生活的感覺讓他十分快樂。此外，克里斯伊凡即便承認自己不想工作，但被問及是否會再度以「美國隊長」一角回歸時，也未將話說死，「也許吧，永遠別把話說死，那段經歷很美妙，我也很珍惜，這是我無比自豪的事情。」