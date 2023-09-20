台北市注意！ 文山區登革熱病例再＋1 曾有台南活動史 18:322023/09/20 中時 張芷瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市新增1例登革熱本土確定病例，為居住文山區的40多歲男性。圖為環境噴消作業示意圖。（北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市9月13日至19日新增1例登革熱本土確定病例，為居住文山區的40多歲男性，9月10日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、骨頭痛等症狀，9月14日就醫後通報採檢並研判確診，北市衛生局表示，個案於潛伏期間有台南市活動史，同住家人2位皆無症狀，文山區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。 衛生局表示，截至19日，北市累計44例登革熱確診病例，其中境外移入30例，本土病例14例，分布於7個行政區，包含文山區4例，北投區及中山區各3例、松山區、南港區、大同區及士林區各1例。 #台北市 #文山區 #登革熱 #台南活動史 #清消 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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