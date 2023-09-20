政治人物參選期間，太座永遠都是最強的後盾，民進黨籍屏南立委參選人徐富癸也不另外，太太張靜玲近日在臉書發文指出，徐富癸有個「石頭涼墊」用了9年都不肯丟，隨後道出，這是她父親送給女婿的禮物，徐富癸的捨不得令她一陣鼻酸。

徐富癸的太太張靜玲近日有篇「石頭涼墊」臉書發文，引起討論，她在文中寫道，「這是富癸跟著潘孟安縣長入主縣府擔任縣長室主任時，我父親送給富癸的石頭涼墊，希望長坐辦公椅的富癸能多點清涼和舒適，9年多已經壞成這樣，富癸還是沒丟，還是就這樣將就著使用，他就是這樣不重視物質享受，就是這樣念舊、勤儉、好個性…不過，遇到屏東肉圓+香菜+辣椒，他可就無法抗拒啦」！

張靜玲說，這次因徐富癸要參選屏南立委離開屏東縣政府，所以又小心翼翼地帶回家，丈夫的舉動，惹得她一陣鼻酸。

徐富癸表示，涼墊已是他辦公室生活中的一部分，9年過去了，這個涼墊已經經歷了許多時光的洗禮，但它依然能夠提供他所需要的舒適和支持，儘管有其他選擇可以替代，但他仍然堅持使用這個涼墊，因為它的價值不僅僅是物質上的。

對此，潘孟安也盛讚，徐富癸總是謹慎地使用這個涼墊，小心翼翼的呵護保持整潔，這樣的節儉和惜物的態度不僅僅是為了自己，更是尊重和珍惜資源的價值，每一件物品都代表著一份努力和付出。