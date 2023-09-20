《阿甯咕又闖禍了YA~》親子音樂劇，首演就締造完售佳績，今（20日）宣布將於10月21日、22日在新北藝文中心三度加演，也將受邀前往台東、花蓮、基隆等地之藝術節演出。新手媽媽張齡予、音樂劇導演高天恆與劇中飾演駱爸鼻的演員嘎造．伊漾近日受邀參與寶島聯播網鄧惠文醫生的「心事有人知」節目，暢談音樂劇中的親子議題。

劇中的親子議題引起熱議，像「⼩孩覺得是開玩笑，⼤⼈覺得是闖禍」、「為什麼孩子說對不起，這麼困難」，鄧惠文醫生就分享：「對大人而言會很快的把問題行為解釋成小孩說謊、或者小孩叛逆，但對小孩而言，他可能有不同的動機。」

張齡予分享自己在國中求學階段，不滿訓導主任用『連坐罰』的管教形式，於是帶頭反對訓導主任，在母親的眼中覺得自己是叛逆的女兒，自己卻覺得是在伸張公平。高天恆導演則說：「這個劇讓孩子可以感受到同理心。小孩自己無法理解開玩笑所造成的傷害。 但跟著劇中主角阿甯咕，會看到他人在背後的情緒與難過。」

最後的議題講述到「⽗親的愛對孩⼦的重要」，劇中台詞「在爸爸心目中，你永遠是一百分的你」引起大家共鳴討論，高天恆導演分享演出之後，一個爸爸握著導演的手說：「導演，謝謝你做了這個戲，這個戲幫我講了好多，我不敢對小孩講的話。」

嘎造．伊漾也回饋：「做為真實的家長來說，這是真的很難說出口。這句話很浪漫，但這個浪漫大家都是放在心裡面，尤其父子之間更是難言之隱。16歲跨年時寫了希望『跟爸爸喝一杯』的願望，至今還未做到。」

《阿甯咕劇團》團長蘇麗媚表示：「非常感謝各縣市政府支持屬於台灣自己的動畫故事與原創親子音樂劇。謝謝觀眾給作品的好評，我們也正在努力籌備，明年五月展開四度加演的計畫。希望為每一個孩子的心裡種下一顆文化的種子，慢慢長成一棵小樹，未來，我們相信能有機會看見一片美麗的森林。」