本次中華eMOVING的車款是採「充電式」，也就是如同電動汽車一般用電纜直接對機車充電，也可在家充電。圖為基隆市長謝國樑（中）體驗充電。（徐佑昇攝）

本次中華eMOVING的車款「勁炫125」是採「充電式」，以快充電纜充電，電池也可在家充電後使用。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑上任推行青年公益免費電動機車專案，後由光陽機車與中華汽車旗下「eMOVING」得標。謝國樑昨日出席eMOVING基隆分店開幕，並表示感謝廠商針對基隆多山坡地形設計適合的車款配合。謝並宣布，9月底將於台鐵基隆南站2樓設置電動機車專屬展示空間，屆時可以在現場了解車款並辦理申請手續。

出席電動機車店開幕，謝國樑宣布9月底基隆火車站設展示空間。

謝國樑表示，很高興看到中華eMOVING的門市開幕，代表基隆又增加了一處提供電動機車產品跟服務的據點。謝並指出，很感謝各廠商響應青年免費公益電動機車的政策，也在符合預算內，推出了符合基隆坡度陡、多山坡地形的車種，讓市民朋友能有符合需求的選擇。

謝國樑宣布，市府預計9月底將在台鐵基隆車站的南站2樓設置專屬的電動機車展示空間，展出兩家合作品牌的電動機車，讓青年朋友在上下班的路上，可就近了解電動機車方案，也能為購置前的選擇做好準備。展場的部分，預計會再度請出基隆在地繪師製作的動漫角色「基隆少女」做為代言人，相信可以提供給市民朋友不一樣的感受。

謝國樑說，關於電動機車的申請流程與方案，市府團隊每周都在密切討論、推演，希望讓後續的申請與查驗流程順利。至於申請後何時能交車？謝表示還沒辦法斷定，因為一開放後，在收件的部分很容易，但是如果一時之間單量過大的話，車廠當然要有消化的時間，他是期望在明年後，可以每月交車1000輛以上。

謝國樑補充，中華eMOVING與市府合作的「勁炫125」，是屬於充電的款式，用戶可自行在家充電，或是在外使用電纜進行快充。

謝強調，就算交車順利，也要有足夠的充電或換電站，所以市府也密切與業者合作，積極推動設置充電站，讓車主不用擔心充電問題，也希望在大家的攜手合作之下，將節能減碳工作做得更好。