「瓣香湄洲·福佑興化」——2023年海峽兩岸同胞護駕湄洲媽祖金身巡安莆田活動，於9月19日上午在湄洲島湄洲媽祖祖廟正式啟動。當天上午，湄洲媽祖祖廟鑼鼓喧天，人潮湧動，熱鬧非凡。湄洲媽祖金身在上萬名信眾的簇擁下開啟了十天九夜巡安莆田的布福之旅。

媽祖的信仰遍佈海內外，2009年9月，「媽祖信俗」被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄，成為中國首個信俗類世界遺產。在台灣，每一年農曆三月前後，不論是白沙屯的「粉紅超跑」或是大甲鎮瀾宮的繞境活動，都吸引數萬民眾參與。這次在莆田由祖廟所舉辦的繞境活動，是疫情過後第一次辦理，也吸引了無數信眾參與，祈求國泰民安闔家安康。本次兩岸共計有600多家媽祖宮廟參與巡安活動，來自台灣就有91家媽祖文化機構參加，總人數達425人。各家除了派出自己的報馬仔、哨角隊、花鼓陣、千順將軍、官將首等陣頭「鬥熱鬧」之外，其中還有10多家媽祖宮廟共同參與打造媽祖文化主題彩車。

9月19日上午，巡安活動在「恭請湄洲媽祖金身起駕！」的聲中啟程，在陣頭前導下，媽祖金身緩緩離開祖廟，搭乘渡船由湄洲島進入莆田市區。巡安活動第一天，湄洲媽祖金身將途經北岸經開區忠門鎮重興宮、秀嶼區遠鑫木材有限公司、秀嶼區東嶠鎮霞嶼鎮瀾宮、秀嶼區平海鎮平海天後宮、荔城區北高鎮鵝山媽祖文化園。就如同在台灣參加遶境活動時所看到的，沿途的民眾家家戶戶備齊供桌、香火金紙及供品，以無比虔誠的心迎接媽祖金身的繞境，礦泉水飲料等更是自發性的提供，無限暢飲。

兩岸共有600多家媽祖宮廟參與，各家派出自己的陣頭共同「鬥熱鬧」。（圖／祖昌提供）

本次活動由莆田市湄洲媽祖祖廟董事會主辦，在前一天晚上的平安家宴時，祖廟董事長林金贊先生認為，媽祖文化作為中華傳統文化的瑰寶，是維繫海峽兩岸同胞的重要精神紐帶。台灣是媽祖信仰的密集區和重要傳承基地。我們作為媽祖祖庭，秉持「兩岸一家親」的理念，聯合兩岸媽祖宮廟共同保護非遺「媽祖信俗」，加強兩岸民間交流，通過日常聯絡交流、節慶共同舉辦、文創領域合作等多種舉措，讓兩岸媽祖人越走越近，越走越親。參與巡安活動台灣信眾陳先生也表示：媽祖是大愛精神，行善立德，希望大家能夠攜手把媽祖文化傳揚到全世界。

巡安活動歷時十天九夜，總行程400多公里，徒步踩街60公里，近百家台灣宮廟和500多家莆田媽祖文化機構共襄盛會。期間將並舉辦1場啟動起駕儀式、5場媽祖祭典、6場晨拜媽祖、2場文藝演出、1場回鑾儀式等非遺活動，期望全方位，多形式的向世界展示媽祖文化的無窮魅力。