房仲業奧斯卡獎，第22屆「傑出金仲獎楷模」頒獎典禮，20日於高雄漢神巨蛋隆重登場，ESG+房仲第一品牌台灣房屋集團，榮耀輝煌，「台灣房屋善化南科加盟店」勇奪「不動產經紀業獎」，同時入圍「金仲獎楷模評審團大獎」，共有6名傑出菁英榮獲「不動產經紀營業員獎」，展現超群卓越的品牌實力！

第22屆金仲獎「善化南科加盟店」(圖左)勇奪「不動產經紀業獎」,吳昶紳店東(圖中),林福瑞店東(圖右),摘下「不動產經紀營業員獎」(圖／台灣房屋提供)

本屆金仲獎，台灣房屋分別由「嘉義中山加盟店」店東吳昶紳、「澎湖馬公加盟店」店東林福瑞、「中壢平鎮直營店」吳智忠、「桃園南平直營店」葉日竣、「竹北高鐵直營店」林建均及「桃園高鐵直營店」陳竹榆，榮獲「不動產經紀營業員獎」，陳竹榆同時勇奪「金仲獎楷模評審團大獎」。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣房屋致力培育優秀傑出人才，持續打造最強創業平台，榮獲金仲獎殊榮，高度肯定得獎菁英們對不動產業的卓越貢獻，更展現出個人超群的經營思維，也為品牌團隊樹立了一個無可比擬的標竿，台灣房屋集團與之共榮。

今年獲獎菁英中，有不少為品牌加盟店店東，在店東們的領導下，除了業績的穩健增長，達成高度的客戶滿意度，更積極參與社區公益和環境保護，展現出對社會責任的承諾。

集團共榮共好 台南加盟店獲大獎

摘下本屆「不動產經紀業獎」的「台灣房屋善化南科加盟店」，由林鈺熏店東領軍，在地經營20年，台灣房屋團隊以「真誠對待他人，創造社會正面迴響」為服務理念，更定期贊助弱勢愛心餐與捐款等公益善舉，林鈺熏店東表示，「用心傾聽、熱心助人、積極行動、互相信任」是我們的核心價值，期許從自身做起，拋磚引玉，才能創造出更宏大的善循環。

「台灣房屋嘉義中山加盟店」店東吳昶紳，成為本屆嘉義市唯一獲得「不動產經紀營業員獎」的房仲楷模，把客戶的家，當自己的家來守護，他認為人與人之間最大的吸引力，不是容顏不是財富，而是給予對方的信賴踏實與真誠善意，從業17年至今，依然莫忘初衷，在台灣房屋持續不斷修練自己的思維高度，才能決定自己的人生高度。

「台灣房屋澎湖馬公加盟店」店東林福瑞，同樣為澎湖縣今年唯一榮獲金仲獎殊榮的房仲楷模，林福瑞店東深耕在地13年，相信三分天註定、七分靠打拼，只要努力絕對會迎來成功的一刻，房仲工作已是他生活的一部分，在台灣房屋的所有客戶他都如朋友般以誠相待，林福瑞認為，「從心出發，用心對待每一位客戶，這就是我們的天職」！