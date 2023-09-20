前國手東方介德、鄧碧珍的兒子東方譯慷，金華國中畢業後赴美唸書打球，回到台灣追逐籃球夢前，還是年薪百萬工程師。從7月底確定離開待了兩季的新北中信特攻後，為了尋求更多上場空間，東方譯慷不斷向台籃各球團尋求測試機會，18日對上台北台新戰神之戰，他在16分59秒的上場時間內拿下10分，賽後他一度激動淚崩表示：「很多人說我只是來圓夢，但我站上球場就是為了競爭，我希望自己是個球員，被大家認可！」

「今夏台灣籃球最感人的一幕！」粉專「體育大叔」19日在臉書發文提到，東方譯慷和爸爸一樣，是個非常刻苦認真的籃球員，在金華國中拿到全國冠軍之後，他受到當時林書豪的鼓舞，決定赴美讀高中。但這不是一條容易的路，後來東方譯慷也沒有拿到NCAA第一級學校的獎學金，但上帝為他開了另一路，東方譯慷去讀了華盛頓大學電機電腦工程，來回台灣之後在台積電當工程師。

體育大叔指出，原以為東方譯慷的籃球夢就此停止了，但2021年T1聯盟成立，東方譯慷竟然放棄了百萬年薪的工程師工作，加入了新北中信特攻，這兩年來，他還是一貫的努力訓練，但沒有太多上場機會，而東方譯慷也在今年球季結束之後，離開了中信特攻。你以為東方譯慷放棄了嗎？他沒有，他還在尋找下份職籃合約，他以測試球員的身份代表領航猿出賽，昨在跨聯盟戰對台新投進2記三分球，拿到了10分。

體育大叔強調，賽後記者會東方譯慷這段話簡直要逼出大叔的眼淚：「很多人會說我是來圓夢的，但我上了球場就是跟大家一樣是來競爭的，我想要贏球也想打球，不希望大家是因為我爸的關係而關注我，我希望因為我是一個球員而被認可。」

「對，東方譯慷就只是想當一個好好打球的籃球員而已！」體育大叔直言，但為了這個的夢想，他從國中開始就得忍受一個人在異鄉打拚的孤寂、承受放棄百萬年薪投入職籃，外界不解的眼光、忍耐兩年來一直坐在板凳上的挫折，但東方譯慷並沒有放棄。籃球員在台灣即使擁有光鮮亮麗外表、高薪資待遇，但社會形象並不佳，很多人都說台籃就是這樣，但看看東方譯慷，你應該會有不同的想法。台灣籃壇需要更多的東方譯慷。

方譯慷的媽媽、前女籃國手鄧碧珍留言回應：「謝謝熱愛支持體育運動的籃球朋友們，您們對慷的鼓勵支持與愛護，不管是好的壞的，他都必須要承受接受並消化內煉出更多正能量，面對現實的考驗。學生傳報導給我看，我是慷的媽媽，看到也不禁流淚哭了，覺得他很棒很勇敢！謝謝您們，－起為孩子加油，感謝！」