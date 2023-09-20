埔里鎮長廖志城親自帶領鎮上各校國小學童走進大坪頂百香果園，了解百香果的生長過程。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

國小學童跟著百香果農學習百香果挑選技巧，認識故鄉農特產。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮大坪頂堪稱百香果的故鄉，市售百香果，10顆裡面有8顆來自埔里，埔里鎮公所舉行「埔里熱情百香果」系列活動，不僅出版以百香果為主題的繪本，還帶國小學童走進果園，學童對於百香果睡吊床感到新奇，拿著小臉盆體驗從吊床裡撈百香果，直呼好玩！

埔里鎮公所舉行「埔里熱情百香果」系列活動，埔里鎮長廖志城親自帶領鎮上各校國小學童走進大坪頂百香果園，了解百香果的生長過程，很多學童第一次看到百香果園，果樹下架著一片網子，網子上躺著果實飽滿、外觀黑亮的百香果，驚呼：「哇！百香果睡吊床耶。」覺得非常驚喜。

學童拿著小臉盆體驗從吊床裡撈百香果，接著跟著百香果農學習百香果挑選技巧，從百香果蒂頭、果實色澤和重量分辨百香果的成熟度與甜度，讓孩子更了解家鄉的農特產；另外幼兒園學童則是獲贈百香果為主題的繪本，透過故事了解百香果的生態，並品嚐百香果，小朋友直呼：「酸酸甜甜的好好吃。」

廖志城指出，「埔里熱情百香果」系列活動陸續展開，帶孩子認識故鄉產業，了解食物從產地到餐桌辛勤過程，進而愛惜食物。另下半年於埔里花卉物流中心將有精彩活動輪番登場，「2023台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞」10月28日至10月30日率先登場，緊接著12月2日至12月17日舉行「埔里花卉展」，歡迎來逛展選購。