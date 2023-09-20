金門地區近日車禍頻傳！今天（20日）下午1時許又發生違規超車的交通意外。一名張姓男子駕駛自小客車附載乘客王女，由環島北路2段往金城方向行駛，行經司法大道路口時跨越分向限制線超車，不慎與同向前車欲左轉由翁姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，張男車輛也因此失控滑行十多公尺後衝落溝中；警方趕抵事故現場對雙方駕駛實施酒測，未有飲酒情形，至於肇事原因由警方釐清中。

據了解，這起車禍造成兩車車頭毀損，駕駛及乘客等4人現場意識清楚，無明顯外傷，但仍由消防隊送部立金門醫院做進一步檢查。

路過民眾目睹驚險瞬間都直呼肇事駕駛命大，那麼快的速度衝撞上去幸好沒撞上樹幹，不然不死也剩半條命！也有民眾說，這路口前不久才發生嚴重車禍，還有傷者後送搶救，經過一定要減速慢行。網民則開酸說超得過去是「拓海」、超不過去變「填海」，開車還是乖乖遵守交通規則，安全第一。

警方表示，依道路交通安全規則第101條第1項第5款規定，汽車超車時，應「前行車減速靠邊或以手勢或亮右方向燈表示允讓後，後行車始得超越。超越時應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過，行至安全距離後，再顯示右方向燈駛入原行路線」。

警方也呼籲駕駛人，行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段時，不得超車；交叉路口應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意禮讓並減速慢行，以避免事故發生。