愛子公主近期剪了短髮。

日媒今（20）日爆料，21歲日本愛子公主上周抓住暑假尾聲，和另外5名男女友人一同到遊樂園進行「團體約會」，其中愛子似乎和一名身高超過180公分的男友人特別親近，日媒描述對方是清爽帥氣的小夥子，外表激似日本當紅演員山崎賢人。

日本雜誌《週刊女性PRIME》報導，升上大學四年級的愛子公主，12日抓住學生時期的最後一個暑假，在十多名隨扈護送下，和另外2名女性、3名男性友人到東京巨蛋城遊樂園進行「Triple Date」，一行人購買4200日圓（約新台幣908元）能無限次搭乘設施的門票。

愛子當天穿著快時尚品牌Uniqlo與法國時尚品牌Paul & Joe聯名的黑色小碎花襯衫，下半身搭配直筒牛仔褲，整體呈現「甜辣混搭」風格。

一行人玩遍包括鬼屋、咖啡杯、旋轉木馬等遊樂園內大部份景點，由於大部分設施僅能容納兩、三人為一組，因此愛子和友人們經常用猜拳來決定隊伍，有時也出現三男三女進行「三重約會」（Triple Date）的狀況。

報導指出，愛子公主似乎和一名身高超過180公分的男性友人很親近，男友人留著一頭黑髮與中分瀏海，「是個清爽帥氣的小夥子」，當天他穿著藏藍色Polo衫配牛仔褲，一身「乾淨俐落」，而且男性友人的外型和日本當紅演員山崎賢人相像，兩人身高差達20公分。

《週刊女性PRIME》指出，當天愛子和男友人一起玩了名為Power Tower的設施，這是一種類似自由落體的設施，差別在於遊客兩兩一組，要自己從地面拉著繩索往上攀，攀到頂點時再放開，讓座椅下墜，是很受情侶歡迎的設施。

東京巨蛋城遊樂園的Power Tower。

報導描述，愛子公主和男友人玩Power Tower時面帶微笑，似乎很享受和他「合作」。

報導引述宮內廳消息人士透露，隨著真子下嫁平民小室圭、遠赴美國，日本皇室成員減少，日本社會也一直有女天皇的討論，愛子的感情狀態自然受到關注。男友人能參加團體約會，對愛子來說顯然是特別的人，不過如果只讓愛子和男友人單獨出去，風險很高，因此這次是刻意以「團體約會」進行。