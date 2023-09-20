網紅「77老大」是中醫師出身，在YouTube擁有149萬粉絲，以中醫觀念分享美容、保養與健康話題獲得大批粉絲支持，時常分享健康知識的他卻突曬出病床照，虛弱模樣讓粉絲們都嚇了一跳，表示因為健康問題被迫暫停工作，每天都情緒低落。

網紅「77老大」19日於Instagram發文，吐無奈心聲：「從來沒有無力感這麼重過，以往想要的都能達成，感冒我能自己醫，腹肌我會自己練，喜歡的女生自己追，覺得哪可能努力還達不到，但這次被小小的『聲帶』搞死了」，他透露4年來每天拍片、長期演講，真性情的他時常大聲說話，酒後更是過度使用，聲帶本來就處於受傷狀態，再加上急性感冒就導致聲帶沙啞講不出任何聲音了，目前能做的都做了，一週以來吃了中藥、西藥、打了點滴、吃了類固醇，但都不見好轉，讓77老大自嘲「聲音還是像小美人魚被烏蘇拉用海螺封印起來一樣，工作不斷暫停，拍攝不斷取消，演講不得不延後，真的憂心忡忡每天情緒低落！」

去醫院打針時，護理師似乎看出他的苦惱，安慰他「來，77老大你給我舒服的躺著，聲音要好的時候，自然會好」，他因為這句話瞬間釋懷，有感而發「有些事情勉強不了，就隨緣而安吧，不見得要捏著懶覺裝勇敢、裝逞強，我是凡人，生病時，可以請假、躺著、抖腳、玩手機，也可以擺爛，聲帶想好時，它自然會好，對吧？」

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