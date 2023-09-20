進口蛋爭議頻傳，先前巴西蛋傳出食安疑慮時，國民黨立委參選人、臺北市議員徐巧芯質疑，僅做逐批檢驗恐有品質不佳的蛋流入市面，引發民進黨立委高嘉瑜誤解是主張逐顆檢驗，大酸是「逐顆工程師」。不料高雄市長陳其邁昨(19)日表態追查進口蛋流向時，卻說「每一顆蛋都要算清楚」。徐巧芯也直接喊話高嘉瑜，「真正的逐顆工程師」是陳其邁。網友也笑翻，「高打到自己人了」、「這迴力鏢好猛」。

陳其邁昨指示高雄市衛生局清查進口蛋流向，要衛生局到現場實地查核，每一顆、每一顆蛋都要算清楚。超思和台農之前的約談，有些單據和蛋的流向交代不清，市府正在全面稽查，假如超思和台農蛋品沒有交代清楚，市府會協同高雄地檢署，希望檢方也能夠介入調查，務必水落石出，查清蛋的去向。

徐巧芯今(20日)也在臉書轉發陳其邁的說法，點名高嘉瑜說，「真正的『逐顆工程師』在這裡啦！」媒體人朱凱翔也在臉書粉專「不演了新聞台」說，「太暖了，逐顆工程師。」

網友也留言笑說：「逐顆工程師，原來甲魚心心念念其邁啊」、「+魚的神預言又一件了」、「這迴力鏢好猛」、「要他遵守承諾，每一顆都算欸！最好公開算法現場影像讓全民佩服佩服！」「高打到自己人了（其邁覺得痛）」、「從1數到900萬不知道要多久？」

徐巧芯先前質疑巴西蛋品質有問題，且進口是逐批而非逐顆檢驗，擔心會有品質不佳的蛋流入市面。但高嘉瑜卻誤解徐巧芯主張「逐顆檢驗」，大酸徐是「逐顆工程師」。徐巧芯也反擊「很遺憾過去的好姐妹高嘉瑜委員，為了討深綠支持者歡心，不惜把我不曾說過的話塞到我嘴裡」，還在記者會唱高嘉瑜的成名曲《孤勇者》，不向民進黨下跪的模樣，才是大家熟悉的高嘉瑜。