維生素D在人體扮演至關重要的角色，但根據國民營養健康調查，國人卻有普遍攝取不足的現象。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，充足的維生素D可以幫助新陳代謝、促進鈣的吸收、增強免疫系統，若缺乏可能會對健康造成許多負面影響。想從食物補充維生素D，她推薦可吃黑木耳、舞菇、洋菇、香菇、秋刀魚、鮭魚、吳郭魚、牛奶及蛋黃。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，維生素D攝取不足，會讓身體產生許多問題，包括疲倦想睡、骨骼疼痛、肌肉無力、情緒低落、免疫系統功能下降、容易感到焦慮，可見其重要性。

若想從食物中多攝取維生素D，張瑜芹分享，可吃菇類，如黑木耳、舞菇、洋菇、香菇；魚類，包括秋刀魚、鮭魚、吳郭魚；蛋奶類，像是牛奶、蛋黃等，都是很好的獲取來源。

事實上，任何年齡層都需要補充維生素D，張瑜芹進一步說明，兒童、青少年補足維生素D，可確保骨骼與牙齒的發育；孕婦及哺乳中的女性，由於常缺乏日照，更需要多攝取維生素D，以維持自身跟孩子的骨骼健康；老年人為了預防骨質疏鬆、免疫力下降，也需要補充維生素D。

張瑜芹說，基本上維生素D不會和其它食物產生相互作用，但由於其屬於脂溶性營養素，若想透過保健品補充，可以在飯後食用，效果較佳。

根據國人膳食營養素參考攝取量，維生素D足夠攝取量（AI）及上限攝取量（UL）分別為，50歲以下建議每日攝取10微克（400IU）、50歲以上建議每日攝取15微克（600IU）；1歲以下攝取上限25微克（1000IU）、1歲以上攝取上限50微克（2000IU）。