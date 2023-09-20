開季從海盜隊小聯盟高階1A起步，在6月下旬獲得升上2A的機會，度過剛到新環境的小低潮後，鄭宗哲曾締造連續17場敲安的好表現，球季結束後返台就要加入亞運中華隊集訓，亞運初體驗他希望能夠好好享受，並珍惜與U18隊友們再次一起打球的時光。

今年開季前先為台灣出征世界棒球經典賽（WBC），鄭宗哲回歸母隊後延續好手感，在高階1A出賽57場，繳出打擊率3成08、敲出9轟、貢獻31分打點，好表現也讓他在6月獲得升上2A機會。

鄭宗哲坦言，在高階1A表現好卻遲遲未收到好消息時曾有些難過、著急，但還是鼓勵自己要做好準備、打好每場比賽，「收到通知後隊友們都為我歡呼，但也是會懷疑自己，是不是已經準備好了。」

一起打拚的好友兼室友陳柏毓也很替鄭宗哲開心，他笑著說：「公布的時候我就看著他，不用多說些什麼，只是他搬走後房間只剩下我，覺得有點無聊，還好新室友很快就搬進來了。」

來到2A鄭宗哲明顯感受到選手層級與1A時有很大不同，在剛開始適應環境時也碰上些低潮，「每天告訴自己這是自己迎來的機會，是有能力在2A打球的，每天都要很有自信的來球場。」對於明年目標，他希望能夠受邀參加大聯盟春訓，若有機會，想拚開季大聯盟。

過去2年球季結束後球隊都會安排鄭宗哲去打冬季聯盟，今年則是要參加生涯首次的亞運，也將和林子豪、李灝宇、潘文輝、王彥程、林昱珉等人再聚首，鄭宗哲說：「能一起打球就很開心，如果沒打亞運就沒機會，很希望能一起打球、珍惜享受這次亞運。」