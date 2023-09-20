金寶蛋品聲明。（業者提供）

台中市政府今天查獲2家液蛋製造廠，自6月份起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣。其中一家金寶蛋品發聲明指出，是接受農業部委託，成品也由畜產會載走。

金寶蛋品指出，本公司受農業部、財團法人中央畜產會（以下簡稱畜產會）委託執行進口蛋加工專案，僅負責代工作業，所使用之進口蛋原料皆由畜産會提供，且加工成品已全數交予畜產會自行載運離廠，無任何庫存留置於本廠內及販售行為。

中市府據雲林縣政府及桃園市政府提供的情資，派員前往稽查，一舉查獲協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品的金寶蛋品科技、新德貿食品公司，涉嫌假冒產地。

初步了解，上列兩家公司自6月份起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，其蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。

標示部分，業者指出，接獲通知產地需標示為台灣，且提供標示樣張供參考，7月底時，業者再度接獲通知更改，產地需標示為來源進口國，2家業者均據實坦承並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦。