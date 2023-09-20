童星出身的郝劭文、釋小龍，因在經典電影《新烏龍院》中飾演小和尚紅遍兩岸三地，時隔29年兩人仍維持好交情，近日更合體上脫口秀節目，模仿當年電影中的畫面，掀起回憶殺。

郝劭文日前在抖音曬出一段短片，背景仿造《新烏龍院》場景，他和釋小龍一起走出寫有「烏龍院」的大門，感性表示「電影有劇終，我們沒有」，兩人再次合體勾起網友滿滿回憶。

郝劭文和釋小龍時隔29年重現電影畫面。（圖／取自郝劭文抖音）

其實，郝劭文和釋小龍多年來仍維持好交情，今年5月郝劭文舉行婚禮，還找來釋小龍當伴郎，6月時也一起替雜誌拍攝的照片，郝劭文伸手搭釋小龍的肩，重現和尚兄弟的經典姿勢，讓粉絲都直呼「再次合作拍一部電影吧」。

郝劭文和釋小龍6月曾合體拍雜誌。（圖／取自釋小龍微博）

現年已33歲的郝劭文，近年來把事業重心放在大陸，還做起直播帶貨，曾創造「5秒賣3500單」的驚人紀錄。而釋小龍則是在影視界持續發展，今（20日）他在微博曬出近照，穿著西裝的他留著鬍子，看上去男人味十足，「哥別留鬍子，顯得好滄桑，求求了」、「頹廢大叔？？」但也有人認為「這鬍子＝這是成熟男人的魅力」、「更想嫁你了，怎辦」，引來兩派網友論戰。