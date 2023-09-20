弘仁會三蘆要角、24歲的台日混血飯窪大輔，今年5月與女友傅女帶著小弟到新北市新莊區東文建設喝酒唱歌，不滿同席綽號王四番的王姓男子騷擾傅女，持槍朝王男下肢擊發3槍，他的兩個小弟還因此被流彈波及。

檢警另調查，飯窪涉綁架小弟後囚禁，或因故指示小弟打人、用針刺人腳趾甲縫，被新北地檢署依槍砲彈藥、傷害、私行拘禁、組織犯罪等罪起訴。

檢警調查，東文建設的林姓老闆平時從事詐欺，在台灣未加入幫派，但因詐欺生意致富。飯窪今年5月26日與女友、兩名小弟受林姓老闆招待，到林的私人招待所唱歌飲酒。

林姓老闆派出小弟王男的招待，飯窪卻因不滿王男騷擾女友，叫現場小弟到車上拿槍後，在招待所內朝王男下肢連開三槍，造成王的右大腿穿刺傷，而自己的兩個小弟也遭流彈波及。

事後飯窪還要另個小弟頂替他，要小弟向新莊警分局投案，供稱槍是他開的，但因敘述漏洞百出被員警識破，並循線查到飯窪涉案。

檢警另查出，飯窪曾因故指示小弟囚禁一名陳姓男子，並對陳男打踹，還以針刺陳男腳趾甲縫，害陳男腦震盪；又懷疑項姓幫手侵吞詐欺款項800萬，找來項痛毆，被檢方依槍砲彈藥、傷害、私行拘禁、組織犯罪等罪起訴。

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