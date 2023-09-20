房產業最高殿堂，第22屆「金仲獎」獲獎名單出爐！ ESG+房仲第一品牌台灣房屋集團，桃竹地區共有四位傑出同仁脫穎而出，分別由桃園高鐵直營店陳竹榆、桃園南平直營店葉日竣、中壢平鎮直營店吳智忠、竹北高鐵直營店林建均，摘下金仲獎「不動產經紀營業員獎」殊榮。

測量專業+服務熱忱 陳竹榆獲兩大獎肯定

台灣房屋桃園高鐵直營店陳竹榆，不僅榮獲本屆「不動產經紀營業員獎」更勇奪「金仲獎楷模評審團大獎」，高度肯定了陳竹榆超群的卓越表現，陳竹榆是一位具備皇家特許測量師學會RICS證照的專業人才，未踏入房仲業前，服務對象遍及建築師和資深不動產專業人士，長期累積的專業知識與服務力，奠定了她轉戰房仲業，扎實深厚的軟實力。

台灣房屋桃園高鐵直營店陳竹榆，不僅榮獲本屆「不動產經紀營業員獎」更勇奪「金仲獎楷模評審團大獎」(圖/台灣房屋提供)

加入桃竹最強房仲品牌台灣房屋，陳竹榆說，台灣房屋具備高度優質的品牌力，提供了多元的教育環境與完善的行政資源，讓員工能相當安心的學習服務，同時門市主管同仁的經驗傳承，幫助自己能快速掌握物件行銷、議價、交易安全等服務基本功。她說，「集團更提供多項員工福利創舉，讓我能在幸福職場中，兼顧工作與生活全力向前衝。」靠著自身的勤奮，陳竹榆騎著摩托車走遍各地開發物件，連颱風天照樣不畏風雨拜訪客戶，每當遇到困境時，她都能快速調整心態克服挑戰，培養出自己戰無不勝的精神，也引領她站上房仲業的最高榮耀殿堂。

木雕師轉職! 葉日竣重交易安全

從專業木雕師到房仲菁英， 桃園南平直營店葉日竣，父親曾因缺乏不動產專業知識，在土地交易中遭受不法業者欺騙，辛苦血汗錢全付諸流水，這因此激發了他加入不動產業的決心，希望能帶給大家最安心安全的交易服務。葉日竣發願「下定決心的事，就必須做到最好」，踏入台灣房屋才一星期，他便成功完成了第一筆交易，葉日竣非常注重不動產交易安全，善於結合台灣房屋法務團隊，作為他強大的法律後盾，成功協助客戶完成複雜度相當高的土地交易，不讓客戶重蹈父親覆轍，葉日竣努力換來的，不僅是房仲楷模這項成就，更讓自己成為家人的驕傲。

堅持+努力 吳智忠十年磨一劍

擁有10年房仲資歷的中壢平鎮直營店吳智忠，最開心的事，就是成功協助客戶找到理想房屋，雖然從業過程一開始有各種挫折，但讓他感到慶幸的是，台灣房屋提供完善的培訓系統，並有學長姐的耐心教導及團隊互助合作，帶領他一步一腳印的成長，讓他成功整合了數筆價值上億元、產權複雜的困難案件，也讓自己在台灣房屋，找到了人生標竿和價值所在。 吳智忠認為，「態度決定勝負，堅持才有力量」，展望房仲生涯的下個十年，他也將持續努力不懈，為客戶提供專業卓越的服務。

父親帶入門 林建均青出於藍

竹北高鐵直營店林建均，父親是台灣房屋資深店長，在父親強烈推薦下，加入房仲業，也在這裡成就了人生事業高峰，林建均將每一個服務環節都做到最好，每一筆委托、每一筆買賣成交，他都將終點當做一個服務的新起點，這樣才能不斷努力提升自己，多方充實不動產相關專業知識，深耕社區掌握各類物件區域行情，因為知識能提升專業水準，讓自己的服務更加完善，林建均也時刻提醒自己莫忘初衷，堅持到底，用心服務客戶，才能創造雙贏局面。