花蓮縣富里鄉農會總幹事張素華(右3)與林業及自然保育署長林華慶(左2)等人合照。（林業自然保育署花蓮分署提供）

素有台灣「綠色奧斯卡」之稱的「林業及自然保育有功人士」表揚大會日前舉行頒獎典禮，林業及自然保育署花蓮分署推薦富里鄉農會總幹事張素華，致力竹林產業及支持國產材政策，是第一位獲獎的農會成員，張素華盼全台302家的農會，大家都能多參與林業與自然保育工作行列。

張素華與花蓮分署合作，協助打造花蓮地區國產竹材微型產業鏈，從桂竹生產、加工、竹編工藝及生態旅遊體驗等六級化產業多元發展。她致詞時感謝林業保育署長林華慶提點，讓富里鄉農會重新定義經營核心理念「與大自然和諧共存」的經營方向，並於20181年率領富里鄉農會創全台農會首例，加入由日本政府和聯合國大學高等研究所「里山倡議（Satoyama Initiative）」國際夥伴關係網絡會員，以守護、堅持的生態友善農業。

此外，2022年以國產材打造富里新旅遊景點「花蓮南區國產材及農林特產品推廣中心-馥茶堂」，是花蓮首座使用國產材裝潢達50％以上比率的公有建築，未來公共建築使用國產木材的典範。

張素華是第一位獲獎的農會成員，獲獎實至名歸，花蓮分署同感殊榮。張素華謙虛說，盼全台灣302家的農會都能多參與林業與自然保育工作行列。

富里鄉是花蓮最南端的鄉鎮，地方產出優質稻米。台九線旁的富里鄉農會，造型特殊的高聳棚頂相當引人注目，農會自2019年在一旁稻米田開辦稻草藝術季，以稻草、竹子為材料，創作各種生動有趣如猩猩造型等裝置藝術品，吸引遊客停車駐足。