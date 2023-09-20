項姓男子跟著弘仁會三蘆要角、24歲的台日混血飯窪大輔從事詐欺，卻被懷疑侵吞800萬鉅款，被綁架帶到山區毆打後，又被要求剁小指加入弘仁會以示忠誠。項男唯恐會被打更慘，以斧頭剁下小指後10小時才被帶去就醫，隔天又陪著飯窪到別人招待所飲酒作樂，再慘遭飯窪向東道主小弟開槍的流彈波及。

新北地檢署今天偵結全案，依槍砲彈藥、傷害、私行拘禁、組織犯罪等罪起訴飯窪大輔。

檢警調查，項男跟著飯窪做詐欺，但沒加入弘仁會成為幫眾。飯窪懷疑項男或另名小弟兩人其中一人侵吞詐欺款項800萬，今年5月24日晚間邀項男到新北市五股區的據點後，將鐵門拉下，與小弟持榔頭、拳頭痛毆項男，又以手銬銬住項男，要他剁掉小拇指加入弘仁會。

項男唯恐不剁會被打更慘，狠心以斧頭剁掉左手小指，另名小弟才帶著項到醫院就醫，順便看管項男避免他說出實情。怎料現場人太多，小弟等不了，又帶著項男返回據點，直到10小時後項男才被順利帶到位於新北市新莊區的醫院就醫。

翌日晚上，項男與另名小弟陪著飯窪和他的女友傅姓女子，受東文建設林姓老闆招待到會所唱歌喝酒，飯窪又因不滿林姓老闆派出陪酒的小弟王男騷擾傅女，持槍朝王男射擊，怎料項男又被流彈波及到小腿受傷送醫。

檢方今天偵結全案，依槍砲彈藥、傷害、私行拘禁、組織犯罪等罪起訴飯窪大輔。

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