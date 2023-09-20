以色列國防部在X(以前的推特)上發表了最新款的梅卡瓦坦克(Merkava tank)，配備了更先進的環境感測設備，並引入時下最流行的人工智慧處理系統，可協助坦克乘員識別與提前預警可疑的微弱訊號目標。不過它並沒有被取名「梅卡瓦5型」，而是「巴拉克」(Barak)，這是希伯來語「閃電」的意思，可以稱為梅卡瓦-巴拉克式。

防衛部落格(Defense Blog)報，梅卡瓦-巴拉克坦克，是以色列國防部裝甲車部門(Armored Vehicles Directorate)、以色列國防軍地面部隊(IDF’s Ground Forces)，以及埃爾比特系統公司(Elbit Systems,)、拉斐爾公司(Rafael)、以色列航太公司(Israel Aerospace Industries)等軍方單位、國營軍事公司單位，歷時五年共同努力的成果。

2015年，以色列國防部和軍方以梅卡瓦4型為基礎，開發下一代坦克，於2018年造出原型，到2020年開始初步測試並調整。近幾個月，首批新坦克已交付以色列國防軍。

以色列國防部表示，巴拉克配備了全向位多頻譜感測器，所探測的戰場資訊，可及時與其他坦克、友軍，和其他軍種共享情報，最大程度的消減戰場迷霧，被形容為「一款真正的戰場革命」。

Following a five-year development process, the Tank and APC Administration in the Ministry of Defense and the IDF reveal the IDF’s future tank: the “Barak.” Equipped with advanced sensors and AI processing, the future tank will further strengthen IDF readiness and capabilities. pic.twitter.com/LdoEXA7kym — Ministry of Defense (@Israel_MOD) September 19, 2023

國防部稱：「巴拉克坦克的多頻譜感測器，交由人工智慧收集資料並學習，使坦克能夠注意到那種信號微弱的敵人目標，面對環境隱身的威脅，可即時發現與應變。」

以色列的梅卡瓦系列坦克，被譽為「最重視坦克乘員生存」的主戰坦克。引擎前置、模組裝甲、「鐵珠簾」都是著名的防護設計。2000年問世的梅卡瓦4式，更是革命性的加裝了主戰利品主動防護系統(Trophy APS)，可提前發現並擊落來襲的慢速威脅，比如火箭彈、迫擊砲、無人機。

梅卡瓦-巴拉克在這個基礎上，改進的瞄準器、夜視能力、火控系統，和全景像頭盔影示器「鐵視」(IronVision)，車長如同具有透視眼，看到坦克外的所有情況，搭配人工智慧系統的提示，注意那些不起眼的物體，那些或許是隱藏身形的威脅。