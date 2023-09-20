進口雞蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢辭職。國民黨台北市議員李彥秀批評，全國食安危機尚未結束，台中市府稽查到液蛋製造廠偽標，恐怕農業部早已知悉產地偽標，甚至參與其中，農業部必須儘速釐清，給國人交代。

李彥秀指出，台中市府今日稽查到2間協助農業部代工的液蛋製造廠，6月就開始使用土耳其或巴西進口蛋加工成液蛋，產地卻標為台灣，直到7月底才改回來源進口國，涉嫌假冒產地。其中一間業者已發布聲明，點名進口蛋原料供應和加工成品交付都是畜產會，沒有第三方。

她批評，農業部只顧著幫陳吉仲辦歡送會，似乎忘了全國正因農業部失職，陷入嚴重食安危機。且新北市前天查獲違規混合液蛋的資料，是從台北市府取得，這次台中市府的情資則是雲林縣和桃園市政府提供，全民的食安似乎只有地方政府認真在顧。

李彥秀炮轟，原料既由畜產會提供，成品也是經畜產會驗收，恐怕農業部早已知悉產地偽標，甚至參與其中。

她要求，代理部長陳駿季和畜產會必須公布，是誰指示台中業者將進口蛋液的產地標示為台灣。倘若真是畜產會指示業者，將進口蛋液標示為台灣，將有違法之虞，事關重大，農業部必須盡速釐清，給國人一個交代。