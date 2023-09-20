有「房仲業奧斯卡」之稱的金仲獎今（20）日頒獎，全台直營的信義房屋，各縣市分店都有第一線房仲業務同仁獲獎，27人獲獎為業界之冠；不只如此，此次信義房屋還有3人獲頒最高榮譽「評審團大獎」，其中，來自台南的海安文元店經理蔡駿廷，更是該組第一名，在在顯示「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的企業核心精神，深獲肯定。

今年金仲獎頒獎典禮移師高雄市舉辦，包括蔡英文總統、市長陳其邁等重量級貴賓均到場致詞、祝賀。蔡英文總統特別勉勵與會的獲獎者，不動產買賣交易金額非常大，更希望大家都能秉持一貫審慎、專業的態度，讓民眾能夠安心交易；針對很多人期待政府能健全房地產市場，打造合理居住的環境、保障民眾權益，希望能夠租得起、住得起、買得起，因此，今年推出房貸補貼專案，很多人陸續收到3萬元補助，還有8月上路的青安貸款等，很多仲介業的朋友也都協助媒合租屋的物件、申請租金補貼，都是一起讓居住環境更好。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲公會全聯會）理事長張世芳致詞時也給予肯定，此次獲獎都是非常優秀的從業人員，感謝長久以來為產業盡心竭力、形塑房仲業的正面形象。

今年金仲獎同樣分為經紀人組及營業員組，兩組別中，信義企業集團（信義房屋、信義全球）分別有14人、13人獲獎；此外，每年各縣市公會在評選出各組楷模後，另選出評審團大獎獲獎者，本屆信義集團共有海安文元店經理蔡駿廷、市府店專案經理陳冠甫、信義房屋三民綠光店經理林詩偉等3人，一舉獲得評審團大獎。

此次獲得評審團大獎經紀人組第一名的蔡駿廷，大學畢業後就加入信義房屋，堅持每天打100通電話、拜訪40位客戶，午飯時段固定拜訪商圈內「便當街」，積極擴大自己的人脈；堅持2年後，當年他僅25歲就選上店主管，並持續培育新人，曾有同仁癌末的母親握著他的手，淚謝他對兒子的栽培，成為蔡駿廷房仲人生最感動的一幕。

陳冠甫因為不時在PTT上PO文，分享房地產知識、義務回覆網友提問，成為小有名氣的網路紅人「信義小魯」；而在房仲本業，他用心服務客戶，從2015年10月至今，「每個月都有買賣簽約成交」，時間已經突破90個月。他認為，這就是時時秉持信義房屋「先義後利」的精神理念，不求回報幫助別人，最終自己也能得到善的循環。

同獲評審團大獎的林詩偉，求學時期則是「學霸」，新竹中學、政大學士、台大碩士畢業，因想找快速累積社會經驗的公司，選擇加入信義房屋，一路待了16年。一路以來，他以社區服務入門，例如鼓勵分店擔任商圈內國小的交通導護，1300多天風雨無阻，同時，也積極培育同仁成長，期待能為客戶、同仁完成更多家業夢想。

蟬聯金仲獎獲獎人數最多的企業，信義房屋表示，信義企業集團創立以來，在環境、社會、公司治理等ESG面向均長期投入，希望與顧客、員工、股東、供應商、社會、環境等利害關係人共創永續好生活；而長期深受集團企業理念感染，同仁也能秉持「先義後利」、「以人為本」的企業理念，服務客戶、社區，希望有信義在的地方就有幸福。