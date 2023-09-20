每個人的個性都不一樣，有些人分享慾很強，生活的大小事都要和身邊的人分享，但也有人更習慣沉默寡言。大陸命理專欄「白桃星座」分享，有3個星座的人不愛說廢話，其中天蠍座不說沒有意義的話，摩羯座認為說太多話沒有意義，水瓶座則是和大多數人都不投機，所以覺得「沒什麼好說的」。

▎天蠍座

天蠍座的守護星是冥王星、火星，因此天生就喜歡幹大事，不喜歡反覆強調，更不喜歡拿雞毛蒜皮的小事叨叨絮絮。天蠍座目標感清晰，所以做任何事、說任何話都帶有目的，沒有意義的事情就不會做也不會說，這也是他們能在很多情況下保持冷靜與緘默的原因。

▎摩羯座

摩羯座的守護星是土星，是出了名的不會聊天，和人相處總是傾聽大於說話，對於八卦也沒有任何興趣，同時認為說話不具有意義，無法處理現實矛盾。摩羯座喜歡從根本解決問題，很容易一眼看出事物的本質，卻也因此忽略了情感與溝通的作用。

▎水瓶座

水瓶座比較極端，不是話很多，就是沉默寡言，而且大多數水瓶座在成熟之後話就逐漸變少，因為「沒什麼好說的」，他們和大多數人都不太投機，能感到快樂的事物別人都不懂，如果想和他人和諧相處總是需要努力迎合，時間一長就容易疲憊，最後乾脆什麼都不說。