集結9家獨立製表品牌的「匠心．獨具」時間藝術展（IWST）登場，邀請王陽明擔任開展嘉賓，近來靠經營社群媒體、投資名車名表累積財富的他，自從遭某名表品牌拒於門外之後，轉而將投資標的轉向獨立製表，其中他最看好URWERK的未來增值空間，已決定入手。

葳鑠代理URWERK星夜星塵UR-100V Stardust腕表，限量10只，350萬元。（葳鑠提供）

王陽明近來話題不斷，先是開直播開罵某名表品牌將他拒於門外，隨後又傳出婚變，執意要與結婚8年的老婆蔡詩芸離婚，儘管都是負面新聞，但絲毫不影響他的好心情，在記者會被問及「什麼是幸福」時，笑談「幸福就是愛自己，才能愛別人」，與他最近予人的觀感十分相符。

葳鑠代理MB&F的HM8 Mark2腕表，限量33只。（葳鑠提供）

近來獨立製表十分火紅，已深耕獨立製表逾二十年的代理商葳鑠，即起至23日在Bellavita舉辦獨立製表展，不僅現場展出Armin Strom 、Artime、Ferdinand Berthoud、HYT、Kross Studio、L’Epee、MB&F、REUGE、URWERK等9大獨立製表品牌的年度力作，就連9大品牌的執行長、製表大師也專程來台致賀，可見對台灣市場的重視。

獨立製表著重創意和技藝，每一件作品都獨一無二之作，具有藝術價值，「匠心．獨具」時間藝術展（IWST）除了展出珍稀腕表新品，參觀者還可與獨立製表品牌的製表師交流，深入了解獨立製表的世界。