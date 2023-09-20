卡地亞（Cartier）每年登場的Libre系列珠寶，向來以顛覆陳規、突破創意著稱，深受珠寶藏家的喜愛，今年卡地亞創意工作室再度揮灑創意，創作四大主題的Libre Tressage珠寶，全球僅在中東、美國、米蘭和台灣展售，可見對台灣市場的重視。知名舞蹈家許芳宜受邀鑑賞Libre珠寶，不僅端詳再三，且從珠寶設計當中激發不少創作的靈感。

舞蹈家許芳宜佩戴卡地亞Libre Tressage系列手鐲與戒指，激發她的創作靈感。（范揚光攝）

許芳宜坦承自己原本不懂珠寶，直到2019年與卡地亞首次合作，看到美洲豹珠寶如此地優雅、美麗，讓她為之驚豔，為了讓自己也能化身為美洲豹，她回家加強苦練，學習美洲豹優雅自信的腳步、獨霸四方的氣勢，並融入舞蹈創作當中。

卡地亞Libre Tressage鑽石K金鉑金手鐲，273萬元。（Cartier提供）

昨日許芳宜以一身黑色帥氣褲裝，搭配Libre Tressage系列以繩索為靈感打造的手鐲與戒指，繩索交錯圍裹的線條就如同舞者轉圈圈時的優美曲線，別具意義。許芳宜指出，她從Libre Tressage珠寶自由奔放的創意當中，得到不少領悟，期許自己在創作舞蹈的過程中也能跳脫窠臼、不墨守成規，唯有不斷創新、不斷磨練，才能像一顆顆金珠般綻放光芒。

卡地亞Libre Tressage金珠手鐲，190萬元。（Cartier提供）

卡地亞Libre Tressage珊瑚K金鑲石戒指，256萬元。（Cartier提供）

卡地亞Libre Tressage珊瑚K金鑲石戒指，256萬元。（Cartier提供）

卡地亞Libre Tressage黑曜石鑲石戒指，133萬元。（Cartier提供）

昨日Libre Tressage珠寶展上，還特別安排卡地亞珠寶工藝大師在現場展現金珠工藝，一件珠寶作品上鑲有上千顆金珠，看似隨意串聯堆疊，其實是經過精算設計下的完美成果，光是手鐲就鑲有65條尺寸與長度不一的珠鍊，彼此堆疊的金珠串會自由擺動，更添靈動之美。

今年新登場的Libre Tressage系列匯聚三大美學元素，重新演繹金藝、造型和對比設計，包括金珠鍊條和華美珠串、採用鑽石或黑曜石富有張力的材質，以及扭索狀的珊瑚、K金編織而成的鍊條等，由於每件珠寶作品逾8成是以手工打造，耗時費工，因此產量有限，全球僅在四個地區展售，台灣即是其一，機會十分難得。