進口蛋風暴不斷延燒，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢因此下台。立委林淑芬表示，針對食藥署有沒有對大量進口蛋進行管理配套措施，她去文詢問食藥署，今年初至今是否有針對專案進口蛋品進行後市場稽查，「食藥署至今仍未回覆」，貼文曝光後引發熱議。

林淑芬在臉書粉專發文指出，食藥署在進口蛋事件中的關鍵角色，在農業部透過中央畜產會購買1.45億顆進口蛋時，食藥署有沒有針對如此大量的進口蛋進行管理配套措施？在大量進口蛋發配給各業者進行標示和加工時，有沒有對各業者輔導和加強稽查？在專案進口蛋品流入市面後，有沒有針對上架殼蛋、加工後的加工蛋、液蛋進行後市場稽查？

林淑芬提到，她針對這些問題去文詢問食藥署，在今年初至今是否有針對專案進口蛋品進行後市場稽查，「食藥署至今仍未回覆」，最後林淑芬強調，政府確實應要求各業者落實上架殼蛋、液蛋或是各類加工食品，符合食品安全衛生管理法的規範，讓人民可以安心無虞的購買蛋品，讓家長放心孩子在校園的食品安全。

對此，許多網友紛紛回應，「説真話會被罰錢的」、「民進黨的良心呀…委員加油～希望你不要被黨處分，跟人民站在一起，絕對是對的！」、「不愧是最後的良心，但…請小心」、「良心委員感謝您」、「還是委員有良心說真話，加油」。