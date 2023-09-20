苗栗看守所安排於20日辦理收容人與家屬會見省親活動，苗栗看守所長黃正勇到場致意。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所安排於20日辦理收容人與家屬會見省親活動，共同繪柚子。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

秋節將至，苗栗看守所收容人無法與家人團聚，法務部矯正署苗栗看守所特別安排秋節前夕18日辦理電話孝親，並於20日安排面對面懇親活動，希望藉此讓收容人感受親情，能與家屬有互道關懷的機會，遂進而激勵其悛悔向上之心。

18日首先辦理電話孝親現場，收容人阿銓(化名)握著話筒輕聲的說道，阿母！現在疫情雖然已經没那麼嚴重，但您還是要小心照顧身體，不要感冒了，這月底是中秋節，先祝您中秋節快樂。

這次收容人電話省親活動是由中華電信苗栗營運處，熱心無償提供12部電話線路，幫助暫時無法相聚的人們，透過熱線牽起珍貴的團圓時光。

20日登場的見面懇親活動，中華民國榮譽觀護人協進會聯合會榮譽理事長邱建民特別捐贈苗栗看守所1千顆柚子，除每位收容人皆分有1顆外，懇親活動會場每桌也備有2顆柚子、點心及飲料，同時安排親子彩繪柚子同樂，會埸充滿溫馨及歡樂的氣氛。

小緯(化名)及阿娟(化名)為兄妹，皆因毒品案件而入所執行，年老的阿嬤隻身前來參加面對面懇親活動，經所方主動發現後，苗栗看守所長黃正勇體恤家屬奔波辛勞，特意安排兄妹一起與年老的阿嬤同桌相聚，2兄妹與阿嬤在現場紅著眼眶，互訴雙方的思念。

黃正勇在面對面懇親活動中向收容人及家屬表達關心之意，勉勵收容人珍惜親情，透過與家人的連結啟動自我期許，堅定改過的決心，順利復歸社會。2天的活動中，電話孝親共有679人參加，懇親活動共有104組家庭參與，活動在幸福且熱鬧的氣氛下圓滿結束。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！