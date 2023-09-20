熊仔（右二）首次接下大型典禮主持棒，昨在記者會上敲冰磗。（金音創作獎提供）

熊仔（右二）首次接下大型典禮主持棒，昨在記者會上敲冰磗。（金音創作獎提供）

第14屆金音創作獎今(20日)舉行記者會，宣布熊仔擔任本屆頒獎典禮主持人，「落日飛車」團長國國為「金音獎前哨站」-2023亞洲音樂大賞擔任策展人。熊仔笑說：「我是被騙來的！」因為原本主辦跟他說有搭檔，讓他自信可以勝任，「但後來又變成孤軍奮戰，於是決定就騙自己說『我可以』！」而他也以〈流水帳〉一曲入圍本屆金音創作獎「最佳嘻哈歌曲獎」。

熊仔上周在IG秀出裸露上半身的照片，昨在現場被虧是「創作遇到瓶頸，靠賣肉來博眼球」，他無奈說，其實po照那天是他生日，想吸引網友祝他生日快樂，沒想到大家都關注他身材，有網友留言「你的奶頭看起來很沮喪」，也有網友直指他「顏色太黑」，對此他解釋當時「有用瀘鏡啦」。

他前陣子嚴格控制飲食，雖然體脂下降但肌肉也在掉，所以開始計算一天要吃蛋白質150克以上，少吃油炸食物，他以健康為考量，最近打去做功能醫學檢測，他表示，目前體脂14點多，目標是「希望上半身更厚一點」。不過一被問到感情生活，熊仔就拒答「這個不在討論範圍內」，被問是否單身？他也說「沒有辦法回答」。

2023亞洲音樂大賞將於10月23日CORNER MAX 大角落多功能展演館登場，第14屆金音創作獎頒獎典禮將於10月28日在台北流行音樂中心表演廳。