重新開幕的Dunhill台中大遠百店，呈現與過往不同的氛圍。（Dunhill提供／黃唯淯台北傳真）

Dunhill台中大遠百店於近日重新開幕，並帶來別於過往的氛圍與風格，重現英倫風格的迷人之處。同時並請到藝人陳昊森出席活動，他以一身典雅的黑直條紋西裝搭配白襯衫受訪，被問到對Dunhill的最大印象，他笑說低調又帶點奢華，同時搭配性極高是他喜愛的點。計畫於11月發表全新專輯，問到他對歌手與演員身份轉換的認同感為何時？他以稚時理髮院洗頭，阿姨跟他說「不要動，洗完給你糖吃」到成年後醫檢，也被告知不要動，不然檢測會失準。各種制約讓他思考為何要活在別人指令下？身份的切換同樣不該受制於外界規範，也成了他近日一直思考的話題

此次全新店面重新開幕，英倫風格仍舊為店內裝的主軸氛圍，但也頗為符合陳昊森提到的「不要活在指令下」。新任設計總監甫上任，他做的第一件事就是把此許不符合Dunhill精神的單品從秋冬系列中抽離，並重新組合搭配秋冬服裝，賦予其更精緻、優雅且洗鍊的設計，帶來另一絲紳士味之外的獨特風格。此次也因台中大遠百店重新開幕，先行預告了12月將有全新布料的應用。秘魯最珍貴的小羊駝毛（Vicuna）也將應用於全新發表的男裝系列布料中，也是品牌今年的重頭戲之一。