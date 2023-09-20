台中市吳姓男子和王姓女友今年4月間發生爭吵，吳持打火機作勢要引燃瓦斯，引爆點竟是不爽清理「狗大便」，女友見狀報警，警趕抵時吳仍對峙，揚言引爆，消防員對吳噴水柱，員警伺機衝上壓制送醫，讓人捏把冷汗，一審認為吳主觀有放火犯意，且造成多人恐懼，依放火未遂罪判處徒刑3年8月，全案可上訴。

警方調查，消防局接獲民眾報案趕抵，發現吳姓男子在屋內準備開瓦斯，立即布水線噴灑屋內才未引爆，員警逮捕吳男，卻發現屋內1女子疑頭暈，趕緊送醫救治，並將吳男帶回警所偵訊後，依公共危險罪嫌移送。

警方指出，29歲吳男和22歲王女當時大吵，吳情緒很激動，在家開瓦斯揚言引爆，警消獲報到場一度僵持不下，現場員警發現吳男情緒激動將自己反鎖在房間內，王女在屋內不斷勸阻吳姓男子不要做傻事，卻疑似吸入過量瓦斯送往中山附醫急救。

判決書指出，當時吳情緒激動，先持機車大鎖打自己頭部，又打開瓦斯桶開關，釋出瓦斯數秒關掉，手持打火機2個，作勢點燃瓦斯引火，現場員警不斷地安撫勸說吳男，吳一度叫警方離開，又打開瓦斯數秒，消防員見狀對吳噴射水柱，員警撲上前壓制吳。

一審審理時，王女說，吳男想以瓦斯氣爆方式威脅她，吳男則辯稱，他一時情急想讓警方撤離而已，他知道附近都是有人居住的住宅，若是釋放瓦斯以打火機點火發生引燃，後果不堪設想。

一審認為，吳男坦承預備放火燒毀現供人使用之住宅罪，主觀有放火犯意，並恐嚇王女與現場員警，所生危害程度頗高，影響社會安全甚鉅，判處徒刑3年8月，可上訴。