怪誕風格強烈，是本季的最大特色。（Apujan提供／黃唯淯台北提供）

各式材質打造出風格強烈的Apujan。（Apujan提供／黃唯淯台北提供）

睽違三年，國內設計師品牌Apujan再度重回倫敦時裝周，並定調2024春夏系列為「怪獸調查員」（The Casebook of Kaiju）。這個概念源自創意總監詹朴小時候著迷的怪獸電影與特攝英雄主題，「覺得怪獸電影最好看的段落常是在怪獸出現前，會先看到船、腳印、報導、輪廓，但其完整面貌是那樣的未知，不知是好是壞，會帶來恐懼還是期待」就是這種未知的預期，催生了這季春夏新作。

此次大秀選址倫敦Somerset House舉辦，於秀台上展出系列作品中的31套作品。其中雪紡、細針織、數位印花等布料，結合有如怪獸、拼圖、照相機、爪子等充滿怪奇又無邏輯的設計，反而為大秀更增添獵奇感。鞋款再度與adidas Originals合作，以Samba、Handball Spezial鞋款搭配Apujan作品，呈現獨特的時尚感。