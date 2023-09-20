2019年底小提琴家卡普松因健康因素，取消北高兩地演出，當時主辦單位國家交響樂團緊急邀請小提琴家艾倫．普利欽來台「代打」上陣。（國家交響樂團提供／李欣恬台北傳真）

俄國小提琴家艾倫．普利欽將演奏康果爾德小提琴協奏曲。（國家交響樂團提供／李欣恬台北傳真）

音樂界的「救火英雄」、俄國小提琴家艾倫．普利欽本周再度來台獻藝。2019年底小提琴家卡普松因健康因素，取消北高兩地演出，當時主辦單位國家交響樂團緊急邀請艾倫．普利欽來台「代打」上陣，他接到電話二話不說接下緊急任務，那是他第一次來台，和台灣結下緣分，令觀眾留下深刻印象，至今仍津津樂道當年的演出，如今，在疫情後他也再度訪台獻藝。

回憶2019年和台灣結下的緣分，他表示當時接到一通電話，詢問有沒有辦法隔天早上飛到台灣和國家交響樂團一起演出貝多芬D大調小提琴協奏曲？而他也一口答應。

他表示，「那是我第一次到台北，能和優秀的樂團一同在國家音樂廳演出，是一段很美好的經歷，因此對於能再次來到台灣，我很期待。」

艾倫表示，這次要演奏康果爾德小提琴協奏曲，是一首帶有電影配樂特質的作品，「康果爾德是一位很棒的作曲家，也是一位神童，從11歲時開始創作，之後搬去了美國，也成為了具影響力的好萊塢作曲家之一。1945年他寫了D大調小提琴協奏曲，融合復古好萊塢音樂的魅力，及精湛的寫作技巧，當我看到這首協奏曲的樂譜時，我非常驚艷可以寫得如此細緻又優美。」

艾倫出生於俄國聖彼得堡，師承艾琳娜．札依彩娃，就讀莫斯科柴科夫斯基音樂學院時，師承愛德華．格拉奇。2014年獲隆．提博小提琴大賽首獎，也曾在維尼奧夫斯基、柴科夫斯基、瓦萊汐昂、克萊斯勒、歐伊斯特拉赫等國際小提琴大賽拿下重要獎項。目前他在比利時安特衛普皇家音樂學院以及杜塞道夫舒曼音樂學院擔任教職。

指揮家準．馬寇爾表示，康果爾德的小提琴協奏曲非常優美，也是他認為最美的小提琴協奏曲之一。同場音樂會還有匈牙利作曲家巴爾托克的管絃樂協奏曲，馬寇爾表示，這對樂團來說是一首炫技的曲目，「樂團的各聲部、樂器都扮演著很重要的角色。而它的旋律很優美是因為其中有很多匈牙利的民俗音樂，充滿濃厚的匈牙利音樂色彩。這是一首歡快的作品，有著豐富的聲響色彩，但有時卻帶有絕望感，因為這是巴爾托克在他生命最後所寫的曲子。當時的他孤身在美國，無法返回故鄉，所以你能感受到樂曲中的孤獨感，在第二和第三樂章，感受尤其強烈。」

此外，國家交響樂團2023／24樂季也延續了前兩個樂季的「一分鐘交響曲作曲」計畫，這次將世界首演作曲家李浩恩的創作《燼》。演出將於9月22日在台北國家音樂廳、23日在高雄衛武營音樂廳登場。