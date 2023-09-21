距離2024年總統大選不到4個月的時間，中選會本月(18)日公告，第16屆總統、副總統被聯署人名卻驚見，曾被列為10大槍擊要犯的藍信祺，立刻引發話。事實上，這次也是他第三度獨立參選總統，外界好奇，參選動機為何?藍信祺接受《中時新聞網》訪問親揭「驚人內幕」。

槍擊要犯選總統「自稱皇帝」！ 他4度連署狂下「驚人聖旨」：已統治世界

鏡頭前，充滿江湖味、講話十分霸氣，受訪穿戴一身古代皇帝扮相，外界好奇，為何要選這一身來當戰袍?自稱皇帝的藍信祺表示，「要告訴全人類，極權皇帝就是那個太陽，朕已經是中華民國總統了，法定的總統了，你(其他參選人)不用再選了。」藍信祺再次強調，「我就是中華民國的合法總統，到永遠不會改變，因為朕的憲法，我已經統治世界，完成中華民國的大同世界任務」。

藍信祺曝參選總統動機。（吳振煌拍攝）

對於台灣選舉制度，藍信祺卻說，「民進黨已特別為朕立一個法不能參選，但朕還是一樣來參選，因為在法上我已經贏他了，全人類可以公正的。」接著，他還說，「朕完成了中華民國的目的終止『大同世界』，憲法有目的終止，我們就依憲法規定制憲，每位國民是看誰強，選他來領導國家。」

藍信祺自稱朕，「要來回收這個世界」。（吳振煌拍攝）

訪問最後，藍信祺不忘向支持他理念的人喊話，「朕要來收回這個世界，受天命，台灣的國民，朕跟你們立約，遵從民主憲政，做朕的國民，朕永遠保護國民」。

事實上，藍信祺在17歲時，曾犯下虎山雙屍命案，遭重判20年徒刑，不僅逃亡又遭通緝，還被警方列為十大槍擊要犯。沒想到假釋出獄後，在1993年兩度在北市信義引爆瓦斯桶，所幸未釀出災害。

後來出獄後，人生從新開始，藍信祺當了更生人後，分別從2012年、2016年、2020年獨立參選中華民國總統，不過未送出任何連署書，連署失敗最後並未參選，而2024年也是他第四度參與總統選舉被連署人的身分，再度引發討論。