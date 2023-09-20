馬來西亞法院裁定涉貪的副首相阿末扎希「批准釋放不等於無罪」，引發外界譁然。伊斯蘭黨前州議員納塞今天認為，安華政府難辭其咎，但從目前情況觀察，此案並不會影響政府的穩定性。

阿末扎希（Ahmad Zahid）遭指控涉及47項健康思維基金會貪污案，法院4日裁定「批准釋放不等於無罪」（DNAA）。「國盟青年團」隨即在16日舉辦「拯救馬來西亞」集會，約有近千人身著「拯救馬來西亞」和「打擊貪污」圖樣白色T恤參與，要求警方偵辦涉貪但獲得法院裁定釋放的阿末扎希。

不過，安華昨天在國會否認干預阿末扎希案件。

來自馬來西亞北部吉打州的古邦羅丹（Kubang Rotan）、伊斯蘭黨前州議員納塞（Nasir Mustafa）今天告訴中央社記者，阿末扎希這個案件帶給民眾一個負面印象，「團結政府」難辭其咎。

納塞表示，這個案件已經罪名成立，為什麼會突然之間急轉直下，外界或有可能認為是安華領導的「團結政府」背後搞的鬼，通常表面罪名成立的案件，以法律角度是不可能被輕易撤銷。

不過他認為，從目前大馬情況觀察，阿末扎希涉貪案件並不會影響安華政府穩定性，9日塵埃落定的柔佛州（Johor）雙補選（國會議席與州議席）可作為觀察指標。安華領導的團結政府雖投票率走低，仍奮力保住國會議席與州議席席位，這個結果也讓安華政府在國會維持2/3的多數優勢，代表保守勢力的綠潮未能打開缺口。

根據納塞分析，柔佛州雙補選雖投票率低，原本支持巫統（UMNO）選民因為不喜歡阿末扎希沒有踴躍投票，更沒幫忙馬來中間選民拉票，投票的結果是由華人擔任「造王者」角色。

納塞說，華人選民普遍認為應該給阿末扎希一個機會，也給團結政府一個機會，才把票投給團結政府的候選人。

納塞認為，如果以柔佛州的補選作為一個參考，華人選民不會太在意阿末扎希是否涉及貪污案件，而是比較在乎大馬政府對3R（種族、宗教和王室）議題的態度。