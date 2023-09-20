陳吉仲昨（19）日（周二）連開兩場記者會，為雞蛋紛擾道歉，都沒有提到請辭，但是到昨晚8點突然發2000字長文宣布「我決定請辭」！前立委郭正亮認為，陳吉仲當然是「被請辭」，因為連開兩次記者會，還是一片罵聲，把新潮流這些人嚇壞了，就說會讓賴清德選舉完蛋！陳吉仲「已經變成瘟神，仇恨值都集中在你身上！」

前立委郭正亮今（20）日在中天電視政論節目《綠也掀桌》表示，陳吉仲請辭的新聞最早是《鏡周刊》於周日傍晚6點30分披露，當時寫「請辭獲准」，大家認為《鏡周刊》和府的關係比較好，所以大概認為是真的；後來傳出行政院未證實也未否認，通常不否認就是真的。

後來整個翻盤，因為蘇貞昌出面譴責亂放話，「蘇貞昌也不會亂來，我認為蘇貞昌知道蔡英文在第一時間沒有准」，郭正亮推測，至於蔡英文沒有准辭，《鏡周刊》怎麼會有獨家？「我們的理解就是府內有兩種意見」，「我覺得是陳吉仲大概有跟蔡英文說對不起，口頭上表示歉意之外，一定會說是不是要辭職？」「府內有人聽到這消息，就決定出手把他打死了！」

陳吉仲20日出席「第17屆農金獎頒獎典禮」，致詞時感謝現場與會者時數度哽咽與拭淚。（陳信翰攝）

「府內一定有一些人擔心影響賴清德選情」，郭正亮分析，蔡英文的判斷當然不是這樣，會認為這人有沒有犯大錯，所以要挺他。蘇貞昌和陳吉仲同事過，兩人關係應該不錯。至於蔡英文的心境如何？郭正亮認為，蔡英文在非洲還在幫陳吉仲辯護，她不認為這件事有這麼嚴重！後來峰迴路轉，陳吉仲辭了，獨派和1450的態度是一面倒，都覺得怎可以逼好人下台？難道他們不支持賴清德？不是！顯然是他們不覺得這件事對賴清德選情有這麼傷！

郭說，賴清德非常無奈，因為陳吉仲是蔡英文愛將，不是賴能決定的，陳建仁也不敢決定，「所以我認為是府內，譬如說有鄭文燦的系統，有比較挺賴清德的個別人士，就覺得要趁這個機會把你打死」，造成媒體既有報導，大家就認了！

郭正亮指出，新潮流和挺賴人士憂慮，陳吉仲撐不住。所以他連開兩次記者會，還是一片罵聲，完全沒辦法解決，還越來越嚴重。到後面不只5400萬顆蛋要銷毀，是8000萬顆！越搞越大！「我覺得就是嚇壞了原來那一群人！嚇壞了原來就認為你該走的人！所以就出更大的力量」，郭分析。

前立委郭正亮。（資料照片）

主持人李珮瑄說，「所以他是被請辭？」郭正亮斷言「當然是啊！」現在是在選舉，很多人不一定挺蔡英文，挺的是賴清德要當選！郭正亮強調，陳吉仲昨天兩場記者會的表現，把新潮流這些人嚇壞了，他們就說會讓賴清德選舉就完蛋了！當然一定會扯到這裡。

郭披露，最有感覺的一定是新潮流，因為裡面有林聰賢，新潮流也棄車保帥，也配掉林聰賢，這樣就沒話講了！如果陳吉仲不辭，林聰賢就要辭了，出來把一些事情講出來，陳吉仲撐得住嗎？他有兩個行程都沒去，一個是漁會成立賴清德後援會，一個是非洲豬瘟周年記者會，「已經變成瘟神，仇恨值都集中在你身上！」